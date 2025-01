Schiefgelaufener „Squid Game“-Werbegag geht viral

Ein Soldat bleibt alleine in der U-Bahn Station zurück.

Ein Publicity-Stunt für die neue Staffel des südkoreanischen Netflix-Hits „Squid Game“ ist viral gegangen, nachdem die Dinge wohl nicht ganz nach Plan gelaufen waren.

Der einsame Soldat

Auf der Plattform X kursiert ein Video, in dem ein offensichtlich schieflaufender „Squid Game“-Werbestunt festgehalten wurde. Darauf zu sehen: In einer U-Bahn Station in der Türkei sieht man eine Gruppe an Menschen in den unverkennbaren pinken Soldatenuniformen der Serie in einen U-Bahn-Waggon marschieren. Geordnet steigt einer nach dem anderen ein. Doch, so schnell kann er gar nicht schauen, schließen sich vor der Nase des letzten Soldaten die Türen der Bahn. Seine Kollegen drehen ihre Köpfe, als der Zug aus der Station rollt und ihren Kameraden hinter sich lässt. Tapfer blieb der verlassene Soldat in seiner Rolle, tritt zögerlich vom Rand zurück und stand bis zum Ende des Videos unbeholfen auf der Plattform, sein Blick starr nach vorne gerichtet.

Der „Squid Game“-Stunt in der U-Bahn:

Die lustigen, beinahe entzückenden Aufnahmen wurden auf X geteilt, wobei ein Nutzer angemerkt hat, dass „ein Spieler ausgeschieden war, bevor das Spiel überhaupt begonnen hatte“, ein anderer User meint, das dieser Soldat wohl high sein müsse. Der nicht einmal 30 Sekunden lange Clip hat mittlerweile rund 26 Millionen Aufrufe und steigert somit die Faszination um die beliebte koreanische Dramaserie.

Das Phänomen „Squid Game“

Die Serie feierte 2021 ihr Debüt auf Netflix und ist bis heute die meistgesehene Netflixserie aller Zeiten. In den neun Folgen wird die Geschichte eines verschuldeten Mannes erzählt, der zusammen mit anderen schwer verschuldeten Menschen auf eine geheime Insel gebracht wird. Dort spielen sie typisch koreanische Kinderspiele mit tödlichen Folgen, aber mit der Aussicht auf ein saftiges Preisgeld.

Die zweite Staffel wurde am 26. Dezember 2024 veröffentlicht und hat schon in den ersten vier Tagen mit 68 Millionen Zuschauer*innen den Streamingrekord gebrochen. Zuvor wurde dieser nämlich von der 2022 veröffentlichten Serie „Wednesday“ aufgestellt, die rund 50,1 Millionen Zuschauer*innen zählte.

Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk spricht auch schon über die dritte Staffel der Serie. Diese wird augenscheinlich die letzte Staffel von „Squid Game“ sein und erscheinen soll das Finale noch dieses Jahr.