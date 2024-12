„Squid Game“-Schöpfer über die „schwere Krise“ der Hauptfigur

Der Spieler Gi-hun steht nach einem herben Verlust im Finale der zweiten Staffel an einem Wendepunkt.

Der Schöpfer von „Squid Game“, Hwang Dong-hyuk, hat sich über das dramatische Ende der zweiten Staffel sowie in die geplante Fortsetzung der erfolgreichen Netflix-Serie geäußert.

Achtung: Dieser Artikel enthält Spoiler.

„Das Gefühl der großen Schuld und des Versagens“

Die zweite Season, die am 26. Dezember 2024 startete, endet mit einem schockierenden Moment: Gi-huns (Lee Jung-jae) bester Freund Jung-bae (Lee Seo-hwan) wird direkt vor seinen Augen vom Frontmann (Lee Byung-hun) erschossen. Serienmacher Hwang Dong-hyuk äußerte sich nun in einem Interview mit „Variety“ über die Entscheidung, die Staffel mit diesem unvorhergesehenen Tod enden zu lassen.

Es sei ein bewusster Kniff gewesen, um Gi-huns Reise zu einem schweren emotionalen Tiefpunkt zu führen. Zuvor waren Unternehmungen der Hauptfigur vergebens gewesen, das „Squid Game“ zu beenden. „All seine Misserfolge führen also zu dieser schweren Krise, in der er seinen besten Freund Jung-bae durch die Hand des Frontmanns verliert“, sagte Hwang. „Und von diesem Moment an lastet in der dritten Staffel dieses Gefühl der großen Schuld und des Versagens schwer auf ihm – wie wird Gi-hun seine Mission fortsetzen? Das ist die Geschichte, die sich weiter entfalten wird.“

Neuer Starttermin schon sehr bald

Eine weitere Überraschung der Staffel war eine mysteriöse Szene während des Abspanns, die einen neuen Twist in der Fortsetzung andeutet. Der Drehbuchautor teaserte damit weitere Hinweise, die für den neuen Handlungsstrang wichtig sein könnten: In der Sequenz ist eine bisher nicht vertraute Form der Spiele zu erahnen – mit neuen männlichen und weiblichen Versionen der riesigen, laseräugigen „Rotes Licht, grünes Licht“-Puppen.

Auf die Frage, wann die neuen Folgen erscheinen könnten, erklärte der Regisseur, dass die Veröffentlichung voraussichtlich im Sommer oder Herbst 2025 stattfinden werde. Dabei werde die Serie die Frage behandeln, wie es für Gi-hun nach dem Verlust von allem, was ihm wichtig war, weitergeht. Hwang betonte, dass sich der Charakter weiterentwickeln werde – nach den Geschehnissen der aktuellen Episoden werde dieser nicht mehr der gleiche sein. Gi-hun stehe „vor einem sehr kritischen Scheideweg“, sagte Hwang.

Weltweites Erfolgskonzept

Die südkoreanische Thriller-Serie feierte am 17. September 2021 Premiere auf Netflix und wurde schnell zu einem weltweiten Phänomen mit Rekord-Streamingzahlen. Sie behandelt Themen wie soziale Ungleichheit und den Überlebensdrang der Menschen in einer brutalen, auf Kinderspielen basierenden Wettbewerbssituation – in denen sie im wörtlichen Sinne über Leichen gehen müssen.