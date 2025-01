„Squid Game“: Neue Staffel bricht Streaming-Rekord auf Netflix

„Squid Game“ war die meistgesehene Netflix-Serie aller Zeiten. Die Fortsetzung legt jetzt nach.

Die zweite Staffel von „Squid Game“ hat in den ersten vier Tagen nach der Veröffentlichung über 68 Millionen Aufrufe erzielt. Damit stellt sie einen neuen Rekord für die meistgesehenen Netflix-Serien innerhalb ihrer ersten Woche auf. Dieser Erfolg übertrifft die bisherige Marke von 50,1 Millionen Aufrufen, die „Wednesday“ im November 2022 erreicht hatte.

„Squid Game“-Rekord: An alte Erfolge angeknüpft

Die Dramaserie, die am 26. Dezember 2024 auf Netflix erschien, ist nun auf Rang sieben der Liste der beliebtesten nicht-englischen TV-Titel des Streaming-Dienstes aller Zeiten. Die erste Staffel der südkoreanischen Produktion führt diese Rangliste weiterhin mit 265,2 Millionen Aufrufen an.

In der Woche vom 23. bis 29. Dezember war die Fortsetzung die meistgesehene Serie, gab die Plattform bekannt. Auch die erste Staffel gewann wieder an Beliebtheit. Sie belegte mit 8,1 Millionen Aufrufen den dritten Platz der beliebtesten nicht-englischen Serien der Woche.

Die Handlung der neuen Episoden folgt Hauptfigur Seong Gi-hun, der nach seinem Sieg im titelgebenden Spiel nun zurückkehrt und mit seinem gewonnenen Geld das zwielichtige Unternehmen hinter dem „Squid Game“ aufspüren will. Mit einer weiteren Teilnahme will er den perfiden Wettbewerb unterwandern und das System von innen heraus zu Fall bringen.

„Sagt alle Hallo zu Chul-su“

Netflix veröffentlichte kürzlich einen ersten Teaser-Trailer für die dritte Staffel von „Squid Game“. Der 15-sekündige Clip zeigt drei neue Spieler:innen in nummerierten Trainingsanzügen. Vor ihnen: Die riesige „Rotes Licht, Grünes Licht“-Puppe Young-hee, die den Teilnehmer:innen den Rücken zukehrt. Ihr Gesicht richtet sich auf einen Bahnübergang – und auf der anderen Seite der Gleise blickt eine bisher unbekannte, männliche Version der Killerpuppe unheilvoll in die Kamera: Chul-su. Ein offizielles Veröffentlichungsdatum für die nächste Staffel ist jedoch noch nicht bekannt.

Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk äußerte sich am 27. Dezember gegenüber „Variety“ zu den kommenden Folgen und kündigte an, dass ein genauer Starttermin für Staffel 3 bald bekannt gegeben werde. Hwang erklärte: „Ich möchte vorsichtig sein, da alles, was ich jetzt sage, ein Spoiler sein könnte. Aber ich kann sagen, dass wir nach dem Start von Staffel zwei den Veröffentlichungstermin für Staffel drei bekannt geben werden.“ Weiterhin prognostizierte er, dass die dritte Staffel voraussichtlich im Sommer oder Herbst 2025 erscheinen wird.