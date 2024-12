Schwere Missbrauchs-Vorwürfe gegen Jay-Z

Jay-Z wird im Zusammenhang mit dem Sean Combs Fall der Vergewaltigung beschuldigt und feuert zurück.

Am Sonntag (08. Dezember) wurde die Klage gegen Sean „Diddy“ Combs erneut erweitert. Nun gehört auch Jay-Z zu dem Kreis der Beschuldigten in den zahlreichen Fällen mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs. Dem Rapper und Ehemann von Beyoncé wird vorgeworfen, zusammen mit Combs ein 13-jähriges Mädchen vergewaltigt zu haben.

Anklägerin bleibt anonym

Die Anklägerin bleibt anonym und wird nur als „Jane Doe“ identifiziert. Sie sagte laut „BBC“, dass der Übergriff geschah, nachdem sie zu einer Aftershow-Party der MTV Video Music Awards im Jahr 2000 eingeladen worden war. In der Anklageschrift heißt es, dass das mutmaßliche und damals 13-jährige Opfer von einem Limousinen-Chauffeur angesprochen wurde, als sie gerade versuchte, auf die Veranstaltung in der Radio City Music Hall in Manhattan zu kommen.

Der Fahrer brachte sie nach der Preisverleihung zu einer Feier, wo sie angeblich eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnen musste. Auf der Party erkannte das mutmaßliche Opfer laut Anklageschrift einige Prominente und behauptet, Drogen verabreicht bekommen zu haben. Sie nahm nach eigenen Angaben ein Getränk zu sich, dass ihr eine Kellnerin anbot, und fühlte sich danach benommen und suchte ein Zimmer auf, in dem sie sich kurz hinlegte.

Wie es in der Klageschrift heißt, betraten Sean „Diddy“ Combs, Jay-Z und eine Prominente (in der Klageschrift nur genannt als „Celebrity B“) das Zimmer, in dem sich das mutmaßliche Opfer befand. Laut BBC heißt es in der Klage weiter, Combs hätte sich „mit einem irren Blick in den Augen“ dem Mädchen genähert, sie gepackt und gesagt: „Du bist bereit für eine Party!“

Daraufhin habe Jay-Z die 13-Jährige angeblich festgehalten und vergewaltigte, bevor Combs das gleiche getan habe. „Celebrity B“ sah angeblich dabei zu. Die Frau wehrte sich nach eigenen Angaben gegen den Übergriff, was Combs wohl zurückschrecken ließ. Das nutzte die damals noch Minderjährige und flüchtete.

Der Übergriff habe seine Spuren an dem Opfer hinterlassen, heißt es in der Klage. Die Frau leide an posttraumatischen Belastungsstörungen und Depressionen aufgrund der mutmaßlichen Vergewaltigung, heißt es laut BBC. Es gebe Schadensersatzforderungen.

Jay-Z äußert sich wütend auf X

Jay-Z, bürgerlich Shawn Corey Carter, veröffentlichte in den sozialen Medien noch am gleichen Tag ein Statement, nannte die Klage einen „Erpressungsversuch“. In dem Statement wies der Musiker die Anschuldigungen klar von sich, beschimpfte den Anwalt Tony Buzbee, der die Klage eingereicht hatte und betonte, dass er niemals ein Kind missbrauchen würde: „Diese Anschuldigungen sind so abscheulich, dass ich Sie inständig bitte, eine Strafanzeige einzureichen, keine Zivilanzeige!!! Wer ein solches Verbrechen an einer Minderjährigen begeht, sollte weggesperrt werden, meinen Sie nicht auch?“

In seiner Erklärung sagte Jay-Z auch, dass er vor allem seine Familie und seine Kinder in Mitleidenschaft gezogen sähe, sie sollten nicht diesen öffentlichen Anschuldigungen gegen ihren Vater ausgesetzt sein. „Meine Frau und ich werden uns mit unseren Kindern zusammensetzen müssen, von denen eines in einem Alter ist, in dem seine Freunde sicherlich in der Presse von den Anschuldigungen lesen werden.“

Eine öffentliche Stellungnahme der Anklage zu den nun öffentlich gewordenen Anschuldigungen gibt es noch nicht.