Sorry Jay-Z und Beyoncé: Moderator Piers Morgan entschuldigt sich

Seine Interviewpartnerin Jaguar Wright hatte das Paar im Zusammenhang mit dem Prozess von Sean „Diddy“ Combs als „Monster“ bezeichnet.

Als Folge eines Interviews in seiner YouTube-Talkshow „Uncensored“ mit der R&B-Sängerin Jaguar Wright am 02. Oktober hat sich Piers Morgan bei Jay-Z und Beyoncé entschuldigt. Wright hatte sich vor Morgan aufgebracht zum angeblichen Missbrauchssystem von Sean „Diddy“ Combs geäußert und behauptet, dass alle in der Unterhaltungsindustrie davon gewusst hätten. In diesem Zusammenhang nannte die einstige Background-Sängerin Jay-Zs ihn und seine Ehefrau Beyoncé Knowles ein „böses kleines Paar“ und „Monster“.

Nun hätten Anwälte des Superstar-Pärchens den ehemaligen Moderator von „Good Morning Britain“ kontaktiert und mitgeteilt, die Aussagen seien „völlig falsch und entbehren jeglicher Grundlage“.

„Uncensored“ doch zensiert?

Der Brite verkündete, dass er nach der anwaltlichen Mahnung die Behauptungen aus der Sendung herausschneiden werde. Dann entschuldigte er sich direkt bei Jay-Z und Knowles: „Die Bearbeitung von Interviews ist nichts, was wir in einer Sendung namens ‚Uncensored‘ leichtfertig tun. Aber auch für uns gibt es rechtliche Grenzen. Und wir entschuldigen uns bei Jay-Z und Beyoncé.“

Gänzlich reumütig gab sich Morgan allerdings nicht. Seine Interviewpartnerin würde auch ohne ihn genug Gelegenheit haben, ihre Meinung in der Öffentlichkeit kundzutun: „Die Realität der modernen Welt ist, dass so gut wie jeder eine Plattform hat, solange er etwas zu sagen hat, das andere Leute hören wollen. Deshalb haben wir [Wright] eingeladen, interviewt zu werden. Die Leute, die diese Behauptungen aufstellen, haben ein Publikum mit oder ohne Sendungen wie meine“.

Hier könnt ihr das (inzwischen geschnittene) Interview ab Minute 0:52 sehen:

Der stille Zeuge Jay-Z

Es ist nicht das erste Mal, dass der Name Jay-Z in Verbindung mit Diddy gerät. Beide sind durch eine lange freundschaftliche Zusammenarbeit verbunden. 1997 war Jay-Z auf Combs’ Debütalbum NO WAY OUT mit dem Song „Young G’s“ vertreten und trat auch als Gastmusiker auf Combs’ „No Way Out“-Tour in Erscheinung. Auch existieren viele gemeinsame Fotos der beiden – wie bei der „Pre-Grammy Award“-Gala 2020 oder 2022 bei der Ehrung von DJ Khaled auf dem Hollywood Walk of Fame.