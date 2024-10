Sean „Diddy“ Combs: 3 Sexvideos mit Prominenten?

Derzeit werden Sammelklagen gegen Sean „Diddy“ Combs vorbereitet. Demnach gibt es Videos mit Prominenten

Sean „Diddy“ Combs wird sich womöglich bald mit belastenden Sex-Videos auseinandersetzen müssen. Das kündigte einer der Anwältinnen der vermeintlichen Opfer des amerikanischen Rappers an. Der 54-Jährige wird sich bald vor Gericht verantworten in New York City verantworten. Sitzt derzeit im „Höllenloch von Brooklyn“ in Untersuchungshaft. Ohne Chance auf Entlassung durch Kaution. Combs werden schwere Verbrechen vorgeworfen. Darunter Menschenhandel und sexueller Missbrauch.

Es sieht nicht gut aus für den Superstar, der eine zeitlang im Gefängnis unter Suizidbeobachtung stand.

In diesen drei angeblichen Videos werde nicht nur Missbrauch dokumentiert. Es könnten auch diverse prominente Gesichter zu sehen sein. Darunter auch von Celebrities, die Diddy den Rücken gekehrt haben.

Opfer-Anwältin Ariel Mitchell-Kidd sagte zum TV-Sender „News Nation“: „Die Personen, die mich kontaktiert haben, behaupteten, sie hätten drei verschiedene Videos mit drei verschiedenen Prominenten, darunter Diddy, sowie ein Viertes mit einem Prominenten ohne Diddy, aber in einer kompromittierenden Situation mit jemandem.“ „Kompromittierend“ ist hier das wichtigste Wort.

Sean „Diddy“ Combs und die „Sexvideos“:

Die Anwältin will einige Belege für das Fehlverhalten des Rap-Moguls auf Band haben. So seien die Aufnahmen in einem von Combs’ Häusern entstanden. Pikant: Bei den dort ein- und ausgehenden Celebrities soll es sich um „A-List-Celebs“ handeln. Erstaunlich: Selbst gesichtet jedoch habe Ariel Mitchell-Kidd die Videos nicht.

Viele Prominente gingen bei Diddy ein und aus

Auch der texanische Anwalt Tony Buzbee bereitet eine Klage vor – eine Sammelklage. Mehr als 120 Frauen und Männer sollen demnach Sean „Diddy“ Combs verklagen wollen. Tony Buzbees gesammelte Dokumente sollen „Namen enthalten, die Sie schockieren werden“, kündigte er in einer Pressekonferenz an.

Die Anzahl der Freunde Sean „Diddy“ Combs ist beträchtlich. Seine „„White Partys“ waren stets gut besucht. Leonardo DiCaprio, Prinz Harry, Jay-Z, Justin Bieber … viele Prominente gingen bei ihm ein und aus.