Für Kanye West ist Sean „Diddy“ Combs ein „Held“

Kanye West setzt nach seinem jüngsten Grammy-Eklat nun noch einen drauf: In mehreren Posts auf X drückte West seine Solidarität für P. Diddy aka Sean Combs und Chris Brown aus.

Kanye West (kurz Ye) meldete sich Anfang des Jahres auf X zurück. Auf der Plattform – von der er 2023 sogar eine Zeit lang wegen beleidigender Äußerungen verbannt wurde – entsetzt der Rapper nun wieder mit einer kontroversen und verwirrenden Tirade, in der er sich für P. Diddy aussprach.

Am Freitag (7. Februar) veröffentlichte der Musiker innerhalb weniger Stunden mehr als 20 zusammenhanglose Posts auf X. In manchen warb er für seine eigene Modemarke Yeezy oder er gab preis, dass er von Instagram verbannt wurde. Zudem dankte er Elon Musk dafür, dass dieser Twitter gekauft habe.

Doch das dominierende Thema in seinen Beiträgen war Sean „Diddy“ Combs: West schien sichtlich verärgert über den Umgang mit Diddy und zeigt, dass er offenbar auf Diddys Seite steht. Posts wie „FREE PUFF“, „WE LOVE YOU PUFF“ und „PUFF GET ONE CALL A MORNING“ schoss der 47-Jährige via X innerhalb kürzester Zeit hintereinander heraus.

Doch damit nicht genug: In einem anderen X-Post schrieb West: „WIR HABEN ALLE GESEHEN, WIE SIE VERSUCHT HABEN, CHRIS BROWN ZU CANCELN UND NIEMAND HAT ETWAS GETAN, ICH WAR DAMALS AUCH EIN WEICHEI, BIS MIR ALLES KLAR WURDE“ und zeigte somit auch seine Unterstützung für Rapper Chris Brown. Dieser wurde in der Vergangenheit mehrfach wegen häuslicher Gewalt angeklagt. Vor allem ein Angriff auf seine damalige Freundin Rihanna im Jahr 2009 machte Schlagzeilen und brachte dem Rapper fünf Jahre Bewährung und sechs Monate gemeinnützige Arbeit ein.

Je mehr Posts es wurden, desto wütender schien West zu werden. Er behauptete auch, dass man versuche, an Diddy ein Exempel zu statuieren. „Weiße Leute“ würden „seinen Bruder“ als Abschreckung benutzen. „IHR SEHT ZU, WIE UNSER BRUDER VERROTTET UND SAGT NICHTS“, schreibt der Rapper.

JUST FOR CLARITY THEY TYRING TO MAKE AN EXAMPLE OUT OF PUFF ME AND MY BROTHER HAD OUR ISSUES BUT THESE WHITE PEOPLE TRYING TO USE PUFF TO SCARE NIGGAS IM NEITHER SCARED NOR BRAVE THIS JUST ME

