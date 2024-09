Pink stellt klar: Keine Verbindung zu Sean „Diddy“ Combs trotz gelöschtem X-Account

Pink räumt mit Gerüchten auf: Ihr X-Account wurde bereits im Februar 2023 gelöscht – lange vor den Skandalen.

In den vergangenen Tagen geriet Pink überraschend in das Gerüchtekarussell, das sie mit dem kürzlich festgenommenen Sean „Diddy“ Combs in Verbindung bringt. Auslöser für diese Spekulationen war die Löschung ihres Accounts auf der Plattform X (ehemals Twitter).

Viele Nutzer:innen in den sozialen Medien deuteten dies als Hinweis auf eine mögliche Reaktion der Sängerin auf die schweren Vorwürfe gegen den Rapper, der wegen Menschenhandels und Erpressung angeklagt wird. Nun hat Pink jedoch klar Stellung zu den Gerüchten genommen und sie entschieden zurückgewiesen.

Die Spekulationen entstanden, weil die 45-Jährige ihren X-Account „gesäubert“ hatte. Dies geschah, als sich der Hip-Hop-Star auf seinen Gerichtsprozess vorbereitete. Der 54-Jährige, der sich nicht schuldig erklärt hat, sieht sich mehreren Anklagen gegenüber. Dazu zählen sexuelle Ausbeutung und Zwangsarbeit, die ihm im schlimmsten Fall eine lebenslange Haftstrafe einbringen könnten.

Spekulationen über Verbindungen und digitale Säuberung

In den sozialen Medien kamen Theorien auf, dass die US-Amerikanerin mit dem Fall in Verbindung stehen könnte und deshalb ihren Account bereinigt habe, um mögliche Verknüpfungen zu verbergen. Diese Vermutungen erhielten zusätzlichen Auftrieb, da ihre Posts auf X nicht mehr sichtbar waren.

Sie reagierte auf diese Gerüchte mit einer klaren Stellungnahme über Instagram. Sie erklärte, dass sie ihren X-Account bereits im Februar gelöscht hatte, also Monate bevor die Probleme öffentlich wurden. „Ich weiß nicht, warum ich diese Woche plötzlich zum Thema wurde, aber ich habe meinen Twitter-Account am 6. Februar gelöscht!!!“, schrieb sie und fügte einen Screenshot ihres letzten Tweets bei. Dieser letzte Tweet war mit den Worten „Dieser Account wird sich in zwei Minuten selbst zerstören. Los!!!“ versehen.

Die „Just Give Me a Reason“-Interpretin machte deutlich, dass sie sich lange vor den aktuellen Ereignissen von der Plattform zurückgezogen hat. Sie betonte zudem: „Es gibt keine Wahrheit in den Gerüchten dieser Woche, und obwohl ich einige Menschen im Vorbeigehen getroffen habe, bin ich mit keiner der genannten Personen in Verbindung.“

Usher im Diddy-Gerüchtechaos

Sie ist allerdings nicht die einzige prominente Persönlichkeit, die im Zusammenhang mit Diddys Situation in die Gerüchteküche geraten ist. Auch Usher sah sich mit ähnlichen Spekulationen konfrontiert, nachdem er kürzlich von der Plattform X verschwunden war. Der R&B-Sänger, den Diddy in jungen Jahren entdeckte, erklärte, dass ein Hacker seinen Account übernommen hatte. Die Löschung seiner alten Beiträge hängen nicht mit den aktuellen Entwicklungen zusammen. „Mein Account wurde gehackt, und verdammt, ihr habt es sofort geglaubt!“, schrieb er, nachdem er seine Präsenz auf der Plattform wiederhergestellt hatte.

Sean „Diddy“ Combs befindet sich derzeit im Metropolitan Detention Center in Brooklyn, New York, wo ihm die Freilassung auf Kaution bereits zweimal verweigert wurde. Der Richter begründete dies mit der Einschätzung, dass er aufgrund seiner finanziellen Mittel und seines Einflusses ein Fluchtrisiko darstelle. Sollte er in allen Anklagepunkten für schuldig befunden werden, könnte ihm eine lebenslange Haftstrafe drohen.

Neben den strafrechtlichen Entwicklungen rund um ihn sind auch Berichte aufgetaucht, dass er im Gefängnis das Essen boykottiert. Ein ehemaliger Häftling des Gefängnisses berichtete, dass Combs unter Paranoia und Misstrauen gegenüber dem Essen im Gefängnis leidet.