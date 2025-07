Sean „Diddy“ Combs: Teilurteil im Gerichtsprozess ist gefallen

Nach acht Wochen Prozessdauer, darunter sechs Wochen Zeug:innenaussagen und 34 geladene Zeug:innen, neigt sich der Prozess gegen Sean „Diddy“ Combs dem Ende zu. Die Öffentlichkeit wartet gespannt auf das endgültige Urteil. Nun hat sich die Jury offenbar auf ein Teilurteil geeinigt. Ob Combs jedoch für schuldig oder unschuldig befunden wurde, ist bislang unklar.

Einigung bei vier von fünf Anklagepunkten

Laut mehreren Medienberichten soll die Jury sich bei vier der fünf Anklagepunkte auf ein Urteil verständigt haben. Unklar bleibt, ob Sean Combs in diesen Punkten für schuldig oder unschuldig erklärt wurde. Strittig ist nach wie vor der Vorwurf der organisierten Kriminalität.

Wie die „New York Times“ berichtet, erklärten die Geschworenen, dass es innerhalb des Gremiums „unüberbrückbare Meinungsverschiedenheiten auf beiden Seiten“ hinsichtlich des Vorwurfs gebe. Die übrigen Anklagepunkte betreffen zwei Fälle von Menschenhandel zu sexuellen Zwecken sowie zwei Fälle der Förderung von Prostitution.

Unabhängig vom laufenden Verfahren sieht sich Combs mit mehreren weiteren Zivilklagen konfrontiert, in denen ihm unter anderem Vergewaltigung und Körperverletzung vorgeworfen werden.

Sean „Diddy“ Combs Prozess: Beratungen dauern an

Die Jury beriet am Dienstag (1. Juli) rund zwölf Stunden über den Fall. Gegen 16 Uhr Ortszeit teilte sie dem Gericht ihre bisherige Entscheidung mit. Die Beratungen sollen am Mittwoch (2. Juli) in New York fortgesetzt werden.

Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung sind bereit, weiter miteinander zu sprechen. Chefanklägerin Maurene Comey schlug vor, der Jury besondere Anweisungen zu geben – sogenannte „Allen Charge“. Damit will sie die Geschworenen ermutigen, sich doch noch auf ein gemeinsames Urteil zu einigen. Der Verteidiger von Sean Combs bat den Richter jedoch, die Jury nicht zu drängen. Er meinte, sie hätten bisher erst kurz beraten und sollten mehr Zeit bekommen.