Sean „Diddy“ Combs: Entlassener Juror will nichts mit ihm zu tun haben

Im Zivilprozess gegen Sean „Diddy“ Combs wurde ein Geschworener am Montag (16. Juni) von Richter Arun Subramanian aus dem Verfahren entlassen.

Nun wollen Insider betont wissen: Der 41-jährige Hispanoamerikaner geriet eher zufällig in den Prozess: Er wurde per Vorladung einberufen und hatte kein persönliches Interesse an dem Fall oder der Berühmtheit des Angeklagten – und somit auch nicht an einer Falschaussage, die Diddy zugunsten gemacht sein könnte.

Kein Interesse an Öffentlichkeit

Laut Berichten von „TMZ“ zeigte der Mann keine Begeisterung für Diddys Promistatus oder seine Musik. Stattdessen höre er vor allem spanischsprachige Musik und war mit der Aufmerksamkeit rund um den Prozess sichtlich überfordert. Sein Engagement als Geschworener sei für ihn keine freiwillige Entscheidung gewesen, er sei durch eine Vorladung in das Verfahren geraten.

Personen aus dem Umfeld des Geschworenen beschreiben ihn laut „TMZ“ als sehr zurückhaltend und auf seine Privatsphäre bedacht. Die mediale Aufmerksamkeit, die nach seinem Ausschluss aus der Jury folgte, sei ihm unangenehm. Er wolle weder Interviews noch Buchverträge oder sonstige öffentliche Auftritte, sondern einfach zu seinem normalen Leben zurückkehren. Dazu gehört auch sein fester Job beim New York State Department of Corrections and Community Supervision.

Der Mann habe sich strikt an die Vorgaben des Gerichts gehalten und kein Wort über den Prozess verloren – weder gegenüber Freunden noch gegenüber Medienvertretern, so die Insiderquellen gegenüber „TMZ“. Er äußerte sich auch nicht zu dem Grund seiner Entlassung. Jedoch machte der Richter selbst öffentlich, dass der 41-Jährige wegen „Widersprüchlichkeiten“ bei seiner Ortsangabe nicht länger als glaubwürdig gelten würde. Hier mehr dazu.

Seinen Platz in der Jury nahm inzwischen der erste Ersatzgeschworene ein, ein 57-jähriger Mann aus Westchester County.

Hintergrund zum Diddy-Prozess

Sean „Diddy“ Combs wird in New York unter anderem wegen Vorwürfen des Menschenhandels, sexuellen Missbrauchs und der Führung einer kriminellen Organisation angeklagt. Die Beweislage basiert auf Zeug:innenaussagen mehrerer Frauen, darunter Ex-Partnerin Cassie, sowie Chatnachrichten und Videomaterial. Der Prozess läuft seit Mai 2025.