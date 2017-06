„Sense8“ kriegt keine 3. Staffel, dafür aber einen finalen Film von Netflix spendiert

Netflix hat zuletzt einige Serien abgesetzt, was für den Steaming-Dienst nicht nur ungewöhnlich ist, sondern auch viele Zuschauer enttäuscht hat. Die Zugriffszahlen auf einige teuer produzierte Serien waren nicht zufriedenstellend, darunter auch bei „Sense8“, der verschachtelten Show der „Matrix“-Schöpfer Lana Wachowski und Lilly Wachowski.

Nach zwei Staffeln gab Netflix das Ende der Serie bekannt, obwohl die Handlung noch nicht abgeschlossen war. Fans starteten Petitionen und jammerten in den sozialen Netzwerken solange rum, bis sie nun die frohe Nachricht erhielten: Die Show bekommt ein Finale.

Doch anstatt eine komplette neue Staffel zu finanzieren, wurden die Wachowskis damit beauftragt, die Serie in einen Spielfilm gipfeln zu lassen. Dies wurde am Donnerstag auf Twitter mitgeteilt:

Death doesn’t let you say goodbye. 2 hour finale episode in the works. Tell your cluster. pic.twitter.com/GHZgGuHwS0

— Sense8 (@sense8) 29. Juni 2017