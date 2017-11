Serienmörder Charles Manson wurde ins Krankenhaus eingeliefert

Im Januar musste der verurteilte Mörder Charles Manson bereits wegen Darmblutungen im Krankenhaus behandelt werden. Jetzt soll sich sein Zustand wieder verschlechtert haben. Der ehemaligen Sektenführer soll sich laut Medienberichten wieder im Krankenhaus befinden. Wie krank der 83-Jährige ist, ist noch nicht bekannt.

Das Magazin „TMZ“ berichtete am Mittwoch, dass sich Mansons gesundheitlicher Zustand verschlechtere. Über seinen möglichen Tod heißt es dort: „It’s just a matter of time”. Laut der „Los Angeles Times“ sagte eine Sprecherin der Gefängnisbehörde Kaliforniens nur, dass Manson noch am Leben sei. Zum Schutz der Privatsphäre nannte sie keine weiteren Details.

Manson verbüßt eine lebenslange Haftstrafe. Er hatte 1969 als Anführer der Sekte „Manson Family“ einige seiner Anhänger beauftragt, sieben Menschen zu ermorden. Darunter war auch die damals hochschwangere Schauspielerin Sharon Tate, die Frau des Regisseurs Roman Polanski.

Manson zettelte die Mordserie an, um einen Krieg zwischen Weißen und Schwarzen in den USA zu provozieren. Für seine Rolle wurde Manson zum Tode verurteilt. Die Strafe wurde allerdings 1972 in lebenslange Haft umgewandelt, da Kalifornien für einige Jahre die Todesstrafe abschaffte.