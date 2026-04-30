Seth Rogen ist nicht tot – doch die Falschmeldung geht viral

Wieder kursiert eine Falschmeldung über Seth Rogens Tod – diesmal auf X, ausgelöst durch eine Clickbait-Seite. Ein möglicher Zusammenhang mit „The Boys“ Staffel 5 wird diskutiert.

Der kanadisch-amerikanische Schauspieler und Komiker Seth Rogen ist abermals Ziel viraler Todesmeldungen geworden. Wie bereits in der Vergangenheit erwiesen sich die Berichte auch diesmal als Fehlinformationen.

Rogen, bekannt durch Komödien wie „Das ist das Ende“ sowie seine Rolle als Synchronsprecher und Produzent, sorgt regelmäßig für Gesprächsstoff – nicht zuletzt durch Aussagen in Talkshows. So soll er gegenüber dem US-Moderator Jimmy Kimmel erklärt haben, er sei nach übermäßigem Kannabiskonsum einmal in Paris aufgewacht, ohne sich erinnern zu können, wie er dorthin gelangt sei. Derartige Anekdoten hätten laut Beobachter:innen zu seinem öffentlichen, halbwegs unkontrollierbaren Image beigetragen.

Virale Meldungen auf X

Am 29. April 2026 verbreiteten sich auf der Plattform X Beiträge, denen zufolge Rogen im Alter von 44 Jahren verstorben sei. Die Meldungen lösten innerhalb kurzer Zeit eine breite Reaktion in den sozialen Medien aus. Eine Nutzerin schrieb sinngemäß beispielsweise: „Warum sehe ich gleich nach dem Aufwachen Beiträge, in denen steht, dass Seth Rogen gestorben ist? Mach dich nicht über mich lustig.“

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Als Ursprung der Falschinformation wurde nach Angaben mehrerer Nutzer:innen die Website „PageSharrt“ identifiziert, die dem Clickbait-Genre zuzuordnen sei. Dort soll zu lesen gewesen sein, Rogen – „bekannt für seine Rollen in ‘Invincible’ und ‘Paul’“ – sei verstorben. Eine unabhängige Verifizierung des genauen Wortlauts lag zum Zeitpunkt der Berichterstattung nicht vor.

Möglicher Zusammenhang mit „The Boys“

Mehrere Nutzer:innen auf X äußerten die Vermutung, die Falschmeldung stehe in Zusammenhang mit der Amazon-Serie „The Boys“. In der fünften Staffel der Show soll Seth Rogen sich selbst spielen und im Verlauf der Handlung in einem fiktiven Schusswechsel sterben. Es sei denkbar, so die Spekulation, dass die Betreiber der Website diesen Umstand zum Anlass für die irreführende Veröffentlichung genommen hätten. Belegt ist diese Theorie bislang nicht.

Kein Einzelfall

Bereits im Jahr 2025 hatten vergleichbare Meldungen über den Tod des Schauspielers die Runde gemacht. Damals soll eine entsprechende „R.I.P. Seth Rogen“-Seite rund eine Million Interaktionen generiert haben, bevor die Berichte dementiert wurden. In einem damaligen Statement hieß es, Rogen reihe sich „in die lange Liste der Prominenten ein, die Opfer dieses Falschmelders geworden sind“, und er sei „noch quicklebendig“. Ein offizielles Dementi zur aktuellen Meldung stand zum Redaktionsschluss aus.