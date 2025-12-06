ME Liste

Die besten Serien 2025: Top 10 des Jahres im Überblick

Annett Scheffel
von 
Alien: Earth

Alien: Earth  |  Wir stellen die wichtigsten Serien des Jahres 2025 vor

Foto: FX Disney. All rights reserved.

Die besten Serien 2025 von „Mr. Scorsese“ bis „Alien: Earth“. Entdeckt die Highlights des Jahres.

Von Scorseses Lebenswerk bis zur ersten deutschen Weltklasse-Serie: Diese zehn Shows haben 2025 geprägt. Hier kommen die Highlights des Jahres für euch.

1. Mr. Scorsese

Ob man nun schon zahllose Bücher über Martin Scorsese kennt und alles über ihn zu wissen glaubt oder man gerade erstmals mit seinem Leben und Schaffen konfrontiert wird: Das Wunder von Rebecca Millers Porträt des größten lebenden Filmemachers ist, dass alles neu und frisch erscheint. Scorsese selbst ist das Geschenk, das immer weitergiebt: Seine Offenheit und Bereitschaft, tiefste Einblicke in Privates und Berufliches zu ermöglichen, machen die fünfteilige Miniserie zu einem Erlebnis, das einen tiefer berührt, als man es zunächst vermuten würde.

2. Task

„Task“ sieht aus, als hätte man den Macher von „Mare Of Easttown“ sein own private „The Wire“ drehen lassen. In seiner zweiten HBO-Show schickt Brad Ingelsby ein von Mark Ruffalo angeführtes FBI-Team los, in der ländlichen Umgebung von Philadelphia in einen Gangkrieg einzugreifen. Was zunächst vertraut scheint, geht ungeahnte Wege, verliert nie die Story aus den Augen, aber offenbart Figuren in einer Tiefe, die wehtut: Was wir uns alles antun!

3. American Primeval

Was Kevin Costners „Horizon“ hätte sein können, führt einem Peter Berg vor mit dieser epochalen Serie über den Kampf um die Frontier, die Geburt der USA, entstanden aus Blut, Dreck und Tränen. Taylor Kitsch hat endlich die Rolle, die zu spielen er geboren wurde, ein Nachkomme von „Sie nannten ihn Hombre“, eine der großen tragischen Figuren des amerikanischen Serienwesens.

4. The Studio

Selten hat man mehr lachen müssen und gleichzeitig mehr erfahren über Hollywood als in Seth Rogens aberwitziger Serie über das neue Management eines Traditionsstudios, dem alle Hindernisse in den Weg gelegt werden, die man sich vorstellen kann. Nichts ist besser als die erste und die letzte Folge.

5. KRANK Berlin

Dass Deutschland endlich auch Serien auf internationalem Niveau macht, ist erfreulich. Keine machte das besser in 2025 als diese Krankenhausserie auf Apple TV, die die Konventionen des Formats wie im Fiebertraum neu erfindet.

6. The Diplomat, Staffel 3

Nur mittendrin lässt diese Ausnahmeserie mit Keri Russell und Rufus Sewell als Diplomatenpaar an vorderster politischer Front immer am Rand zum Dritten Weltkrieg kurz einmal nach. Endet dafür umso stärker!

7. Slow Horses, Staffel 5

Jede Staffel ist noch einmal ein bisschen besser: Gary Oldman hat seine Darstellung als Anti-Bond mittlerweile zur Perfektion getrieben in dieser brillant groovenden Adaption der Romanreihe von Mick Herron.

8. Alien: Earth

Nach einem enttäuschenden Ausflug ins Kino hat „Fargo“-Macher Noah Hawley mit der ersten „Alien“-Serie wieder zu alter Form gefunden. So enttäuschend die Filme letzthin waren, so sehr rockt dieser Zusammenprall des Alien mit unserer guten alten Erde.

9. Call My Agent Berlin

Und noch eine deutsche Serie, die alles richtig macht. Weil sie das punktgenau übernimmt, was das französische Original schon so gut hat funktionieren lassen. Und genau da neue Akzente setzt, wo es nötig ist.

10. Étoile

Singen wir kurz und nur ein einziges Mal das Hohelied auf die neue Serie der Macher von „The Marvelous Mrs. Maisel“, die sich als beschwingte Schwester von „Mozart In The Jungle“ empfiehlt, aber von Prime nach Staffel 1 bereits wieder abgeschossen wurde. Schade.

Annett Scheffel schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:

Beste Serien 2025 Mr. Scorsese Task Gary Oldman American Primeval Jahresrückblick KRANK Berlin martin scorsese The Diplomat mark ruffalo Slow Horses Seth Rogen Alien: Earth Call My Agent Berlin Étoile The Studio
