„Sin City“ wird zur TV-Serie

Gibt es eigentlich irgendeinen Film oder Originalstoff, der aktuell nicht als Serie umgesetzt wird? „Rush Hour“, „The Mist“, „Sleepy Hollow“… wir könnten dort jetzt lange weitermachen. Nun ist also „Sin City“ an der Reihe. Wie US-Medien berichten, wurde Glen Mazarra, Produzent von „The Walking Dead“ für eine Serien-Umsetzung der Graphic Novel engagiert.

Sender und Ausstrahlungstermin sind zwar noch nicht bekannt, dafür aber die Ausrichtung: Die „Sin City“-Serie soll nicht einfach die Filme von Robert Rodriguez nacherzählen, sondern neue Handlungsstränge aus der Comic-Vorlage von Frank Miller aufgreifen. Immerhin gab es in dessen Vorlage noch einige Figuren, die nicht in den beiden Filmen von Rodriguez auftauchten.

„Sin City“ wurde 2005 zur Sensation und Instant-Kult. Der Film erweckte Comic-Panels zum Leben, ließ sich seine Wurzeln aber jederzeit ansehen. Die Ambition des Films zeigte damals auch schon die Cast-Liste: Jessica Alba, Benicio del Toro, Brittany Murphy, Clive Owen, Mickey Rourke, Bruce Willis und Elijah Wood tummelten sich mitunter in der sündigen Stadt.

Leider enttäuschte Robert Rodriguez mit dem Nachfolger „A Dame to Kill for“, der 2014 erschien. Die Serie wird nun die Chance haben, das Franchise wieder in die richtige Bahn zu lenken. Die Produktion wird in den kommenden Monaten beginnen, Anfang 2018 dürften die ersten Episoden ausgestrahlt werden.