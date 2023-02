Skrillex veröffentlicht neuen Song mit Missy Elliott und Mr. Oizo

Skrillex ist zurück: Der US-amerikanische Produzent hat sein erstes Album nach neun Jahren veröffentlicht. Auf QUEST FOR FIRE, der Nachfolger-Platte von RECESS (2014), sind zahlreiche hochkarätige Gäste vertreten, wie etwa Swae Lee, Fred Again… und Four Tet. Die größte musikalische Überraschung gibt es allerdings bei der Single „Ratata“, bei der niemand anderes als Rap-Legende Missy Elliott sowie der französische Produzent Mr. Oizo mitgewirkt haben.

Hört Euch den Song hier an:

Anfang des Jahres veröffentlichte der Produzent, der mit echtem Namen Sonny John Moore heißt, zudem die Singles „Way Back“ mit PinkPantheress und Trippie Redd, „Don’t Get Too Close“ mit Bibi Bourelly und „Real Spring“ mit Bladee, die jedoch alle nicht auf dem Album gelandet sind. QUEST FOR FIRE enthält 14 Songs, darunter die Singles „Butterflies“ mit Starrah und Four Tete, „Too Bizarre“ mit Swae Lee und Siiickbrain, „Rumble“ mit Fred Again… und Flowdan, „Supersonic (My Existence)“ mit Noisia, Josh Pan und Dylan Brady von 100 Gecs, „Xena“ mit Nai Barghouti und „Leave Me Like This“ mit Bobby Raps.

Der ehemalige Post-Hardcore-Sänger Skrillex fand im Jahr 2011 mit seiner zweiten EP SCARY MONSTERS AND NICE SPIRITS zu internationaler Bekanntheit. Bei den Grammy Awards 2012 konnte das Album zwei Grammys gewinnen – eine Auszeichnung für das „Best Dance Recording“ sowie eine für das „Best Dance/Electronica Album“. Insgesamt hat Skrillex acht Grammy Awards gewonnen, mehr als jede:r andere Künstler:in im Bereich der elektronischen Musikszene.

Das ganze Album QUEST FOR FIRE findet ihr hier im Stream: