Skrillex singt wieder – neuen Song mit Bibi Bourelly hier anhören

Skrillex veröffentlicht am 17. Februar sein zweites Studioalbum QUEST FOR FIRE – und lässt bereits vorab in einen Song hören, auf dem er das erste Mal seit acht Jahren wieder singt. Das geschah zuletzt 2015 auf dem Song „Mind“. Der Kalifornier sang auch auf den Tracks „Fire Away“ (2014) und auf Ellie Gouldings „Summit“ (2011). Was man bei all seinen beatlastigen Tracks im vergangenen Jahrzehnt leicht vergessen kann: Der US-amerikanische DJ und Musikproduzent im Bereich Dubstep, Brostep, Electro und Trap war einst Frontsänger der Post-Hardcore-Band From First to Last.

Nach der Ankündigung seiner kommenden Platte veröffentlichte Skrillex nun die Single „Don’t Get Too Close“. Das Lied wird von ihm selbst – unter seinem bürgerlichen Namen Sonny Moore – und der Sängerin Bibi Bourelly gesungen. Die deutsch-amerikanische Singer-Songwriterin stammt aus Berlin, ihre aktuelle EP aus dem Jahr 2022 heißt SOLÈY.

Songs, in denen Skrillex singt

„Don’t Get Too Close“ – Skrillex als Sonny Moore mit Bibi Bourelly:

„Mind“ – Skrillex und Diplo:

„Fire Away“ – Skrillex und Kid Harpoon:

„Summit“ – Skrillex und Ellie Goulding:

Skrillex: Viel Neues für 2023 geplant

Der 35-Jährige aus Kalifornien begann das Jahr 2023 mit der Veröffentlichung von „Rumble“ mit dem DJ und Produzenten Fred Again.. und Flowdan. Gefolgt von „Way Back“ mit PinkPantheress und Trippie Redd sowie „Leave Me Like This“ mit Bobby Raps.

Skrillex kündigte die Überraschung auf Instagram an und fügte hinzu, dass er ein „Basement-Set“ der 14-Song-Trackliste des Albums spielen wird.

Das Album vor QUEST FOR FIRE stammt aus dem Jahr 2015 und nennt sich DEAD TREES.