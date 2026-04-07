„Ich habe Beweise“: Sky Ferreira erhebt Vorwürfe gegen Charli XCX

Ein virales Meme entfachte einen öffentlichen Streit: Sky Ferreira beschuldigt Charli XCX, ihre alte Songs zu nutzen. Alle Details hier.

Ein virales Meme hat einen öffentlichen Streit zwischen Sky Ferreira und Charli XCX entfacht. Der Post spielte auf die Zusammenarbeit der beiden am Soundtrack zu „Wuthering Heights“ an.

Das Motiv: Eine Person zerrt eine andere gewaltsam mit sich – beschriftet als Charli XCX, die Sky Ferreira ins Studio zieht. Was als Witz gedacht war, bekam schnell eine andere Dynamik.

„Demütigend“

Ferreira reagierte direkt unter dem Post mit einem knappen Kommentar: „Um meine alten Songs aufzunehmen.“ Damit widersprach sie der humorvollen Darstellung und deutete an, dass bereits existierendes Material von ihr verwendet worden sein könnte.

In weiteren Antworten wurde sie deutlicher. „Ich hasse es, euch das sagen zu müssen, aber euer Lieblings-Act nimmt meine alten Songs auf“, schrieb sie. Auf Gerüchte, um welche Songs es sich handeln könnte, entgegnete sie: „Euer ‚Insider‘ aus der Branche liegt falsch. Knapp daneben, aber falsch.“ Zugleich betonte sie: „Ich habe für alles Beweise“ und bezeichnete die Situation als „demütigend“.

Unveröffentlichtes Material und kreative Kontrolle

Ferreiras Aussagen berühren ein sensibles Thema in der Popindustrie: unveröffentlichtes Material und kreative Kontrolle. Sky Ferreira gilt seit Jahren als Künstlerin mit einem umfangreichen Katalog an unveröffentlichtem Material. Nach ihrem Debütalbum „Night Time, My Time“ wurde ein Nachfolger mehrfach angekündigt, jedoch nie offiziell veröffentlicht. Immer wieder sprach sie öffentlich über kreative Differenzen mit Labels, verschobene Releases und Songs, die nie das Licht der Öffentlichkeit gesehen haben.

Management weist Vorwürfe zurück

Das Management von Charli XCX reagierte zeitnah auf die Anschuldigungen und widersprach gegenüber „Billboard“ der Darstellung. Es habe „keine unrechtmäßige Nutzung von Material“ gegeben; alle kreativen Prozesse seien „fair und transparent“ verlaufen.

Auch in Bezug auf Credits wurde das Team deutlich: Charli XCX sei dafür bekannt, Mitwirkende korrekt und angemessen zu nennen und sicherzustellen, dass alle Beteiligten entsprechend anerkannt werden.

Zugleich räumte das Management ein, dass es im Popkontext vorkommen könne, dass Ideen aus früheren Sessions wieder aufgegriffen werden – dies geschehe jedoch ausschließlich im Rahmen klarer Absprachen und mit Zustimmung aller Beteiligten. Die Darstellung, Songs oder Demos seien ohne Wissen der Urheberin verwendet worden, wies das Team entschieden zurück.

Neues Album in Arbeit

Parallel zur Debatte wurde bekannt, dass Charli XCX aktuell an neuer Musik arbeitet. Laut Management hält sie sich derzeit in Japan auf, um ihr nächstes Studioalbum fertigzustellen.

Die Vorwürfe fallen damit in eine entscheidende Phase ihres kreativen Schaffens und könnten die öffentliche Wahrnehmung des kommenden Releases beeinflussen.