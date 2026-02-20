Kate Bush trifft Charli XCX – „Wuthering Heights“ im Streaming-Boom

„Wuthering Heights" ist zurück – 560.000 Streams für Kate Bush, 4,8 Mio. für Charli XCX. Was der Kinostart auslöst.

Mit der neuen Verfilmung von Emerald Fennell bekommt der Literaturklassiker „Wuthering Heights“ ein popkulturelles Update. Fennell verwandelt die Geschichte in ein bewusst stilisiertes Gothic-Beziehungsdrama. Der Film wird sowohl für seine Radikalität gefeiert als auch für die Abweichungen von der Vorlage kritisiert. Das Interesse wächst spürbar – und mit ihm die Reichweite der Filmmusik.

Der Soundtrack von Charli XCX legte am gemeinsamen Starttermin von Album und Film stark vor. Die zwölf Songs sammelten allein am ersten Tag 4,8 Millionen offizielle On-Demand-Streams in den USA.

Angeführt wird das Set von der Single „Chains Of Love“. Sie verzeichnete in den ersten fünf Tagen (13.–17. Februar) insgesamt 2,9 Millionen Streams. Parallel entwickelt „Dying For You“ auf TikTok ein Eigenleben. Zwischen dramatischen Gothic-Edits, viralen Tanzeinlagen und Outfit-Montagen entsteht ein Feed, der stark an den „brat Summer“ rund um „Apple“ erinnert. Fans, It-Girls und Szene-Figuren aus Charlis Kosmos greifen die Ästhetik auf und verstärken sie algorithmisch.

Kate Bush erlebt den nächsten Streaming-Peak

Parallel dazu profitiert ein gleichnamiger Klassiker vom Kinostart. Der 1978 veröffentlichte Song „Wuthering Heights“ von Kate Bush sammelt im gleichen Fünf-Tage-Zeitraum 560.000 Streams in den USA. Und die Abrufe steigen kontinuierlich.

Bush erreichte mit dem Song 1978 als erste Frau mit einer selbstgeschriebenen Single Platz eins der britischen Charts. Schon durch die Netflix-Serie „Stranger Things“ hatte sie 2022 ein massives Streaming-Revival erlebt. „Running Up That Hill“ kletterte durch eine Schlüsselszene der vierten Staffel weltweit zurück an die Chartspitze. Die aktuelle Welle knüpft daran an. Szenen aus dem Film werden zu Fan-Edits auf Social Media und treiben die Dynamik weiter an. Auch Hauptdarstellerin Margot Robbie greift Bushs ikonische Tanzbewegungen aus dem Musikvideo auf.

Algorithmus, Ästhetik, Revival

Die aktuellen Zahlen zeigen, wie eng Kino, Streaming und Social Media inzwischen verzahnt sind. Ein Film setzt Impulse, Plattformen verstärken sie – und ein 46 Jahre alter Song wird wieder zum Algorithmus-Liebling. „Wuthering Heights“ wird einmal mehr vom Literaturstoff zur Pop-Gegenwart.

Auch der „The Most Wuthering Heights Day“ dürfte dieses Jahr vom Momentum profitieren. Dabei treffen sich Fans weltweit einmal jährlich – dieses Mal am 26. Juli. In roten Kleidern performen sie gemeinsam Kate Bushs berühmte Choreografie.