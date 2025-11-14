Charli XCX kündigt Album an: „Wuthering Heights“ wird Film-Soundtrack

HOUNDS OF LOVE: Kate Bush auf dem Gipfel des Pop

Charli XCX bringt mit „Wuthering Heights“ ein neues Album an den Start. Die Platte ist der offizielle Soundtrack zur Neuverfilmung des einzigen Romans der englischen Schriftstellerin Emily Brontë.

Die britische Sängerin Charli XCX verspricht uns mit WUTHERING HEIGHTS ein neues Album. Dieses wird zugleich den offiziellen Soundtrack zur gleichnamigen Filmadaption von Regisseurin Emerald Fennell darstellen. Es erscheint am 13. Februar 2026 – einen Tag vor dem Kinostart am Valentinstag 2026.

Ein Album für Fennells Neuverfilmung

Laut Charli XCX umfasst das neue Album zwölf Songs und entstand direkt für Fennells Neuverfilmung des Emily-Brontë-Klassikers „Sturmhöhe“. Der Trailer wurde von Produktionsfirma Warner Bros. Pictures am 13. November veröffentlicht und gewährt mehr Einblicke in das Filmdrama als der bereits vorab kursierende Teaser. In den beiden Hauptrollen werden Margot Robbie und Jacob Elordi zu sehen sein.

Entstehung im Austausch mit Regisseurin

Der Kontakt zwischen Charli XCX und Emerald Fennell kam überraschend zustande, berichtet Charli auf der Internetplattform „Substack“: Fennell meldete sich direkt bei ihr und schickte ihr das Drehbuch zu. Die Idee, ein ganzes Album als Soundtrack zu schreiben, schlug die Sängerin selbst vor. Der Ansatz, eine radikal andere Welt zu betreten, habe sie künstlerisch besonders gereizt: eine Welt ohne Distanz, „ohne Zigarette oder Sonnenbrille“. Ihren kreativen Prozess beschrieb Charli als tiefes Eintauchen in eine Welt, die sich für sie „roh, wild, sexuell, gothic, britisch und gequält“ anfühlte.

Erste Songs geben Einblicke in die Klangwelt

Bereits zwei Stücke aus WUTHERING HEIGHTS wurden vorab veröffentlicht: „House“, eine Zusammenarbeit mit Velvet-Underground-Legende John Cale, und „Chains of Love“. Beide Songs erklingen auch im Trailer und lassen den düsteren, leidenschaftlichen Charakter des Films erahnen. „House“ deutet mit atmosphärischer Instrumentierung und weitläufiger Struktur eine stärker filmisch orientierte Sprache an. „Chains Of Love“ hingegen vereint einerseits den Charli-XCX-typischen Synthpop-Sound mit gefilterten Vocals und emotional aufgeladenen Texten zu Begehren und Abhängigkeit – eine Hymne, die bereits im Trailer passend mit den Bildern des Films funktioniert. Beide Titel liefern einen vielversprechenden Einblick in das stilistisch wohl vielfältige Gesamtprojekt der britischen Musikerin.

Adaption eines Literaturklassikers

Der Film adaptiert Emily Brontës Roman „Sturmhöhe“, den sie 1847 unter ihrem Pseudonym Ellis Bell veröffentlichte. Er gilt als Klassiker der englischen Literatur des 19. Jahrhunderts und erzählt die Geschichte über obsessive, zerstörerische Liebe und die komplexen Beziehungen zwischen den Familien Earnshaw und Linton sowie dem Findelkind Heathcliff. Trailer und Songs zeichnen ein dunkles, dramatisches und emotional intensives Werk ab. 1978 hatte Kate Bush ihren Durchbruch mit ihrer auf einer TV-Adaption des Stoffs basierenden Debütsingle „Wuthering Heights“. Die Platte wird Charli XCX’ erstes Soundtrack-Album sein – und das nächste große musikalische Projekt nach ihrem BRAT-Erfolg 2024.