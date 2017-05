So kommt Ihr an die hässlichen Weihnachts-Pullover von Bela B und Jan Böhmermann

Im Facebook-Teaser zur aktuellen Folge von „Neo Magazin Royale“ tragen Jan Böhmermann und Bela B zwei ausgesprochen hässliche Strickpullover in Weihnachts-Optik. So hässlich, dass man sie seinen Verwandten zu Weihnachten schenken möchte. Wir haben diese beiden Pullover-Prachtexemplare für Euch im Netz ausfindig gemacht und zeigen Euch hier, wo Ihr die Kuschelmonster bekommen könnt. In der nächsten Woche findet Ihr auf diesen Seiten auch einen Überblick über die hässlichsten Pullover aller Zeiten. Folgt uns also auf Facebook, um dieses Highlight aus der Modehölle nicht zu verpassen.

Der Pullover von Bela B

Dieses Kleinod der Designkunst ist ein Klassiker unter den hässlichen Weihnachtspullovern mit der prägnanten Aufschrift „Merry Christmas Ya Filthy Animal“, was übersetzt soviel bedeutet wie „Frohe Weihnachten“. Dieser ausgesprochen hässliche Pullover wurde von Topman produziert. Er heißt, wenig einfallsreich: „Navy based Christmas jumper with ‘Merry Christmas You Filthy Animal’ slogan on front“. Im Onlineshop von Topman ist der Pullover leider restlos ausverkauft und auch in Filialen nicht mehr erhältlich. Deshalb ist der Pullover nur noch gebraucht über eBay zu haben. Oder Ihr kauft einfach diesen, noch hässlicheren Pullover.

Der Pullover von Jan Böhmermann

Bei Böhmermanns Pullover handelt es sich logischerweise um einen sehr billigen Damenpullover. Für nur 6,59 Euro ist das Rentier mit dem lustigen dreidimensionalen Nasenbommel bei Amazon erhältlich. Es gibt ihn in der Farbe rot, aber auch in anderen Farben. Zum Beispiel blau (noch hässlicher). Hier könnt Ihr den Pulli bei Amazon.de bestellen.

Seht hier das aktuelle „Neo Magazin Royale“ im Stream

Topshop