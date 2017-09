So reagieren Twitter-Nutzer auf die kommenden 280 statt 140 Zeichen

„Still gonna just use 140, and invest the other half #280characters“

Bahnbrechende Neuigkeiten beim berühmtesten Kurznachrichtendienst der Welt: Twitter will zukünftig 280 statt der bisherigen 140 Zeichen pro Tweet erlauben. Dies kündigte CEO Jack Dorsey in einem, richtig, exakt 280 Zeichen langen Tweet an.

Am Dienstag twitterte er: „This is a small change, but a big move for us. 140 was an arbitrary choice based on the 160 character SMS limit. Proud of how thoughtful the team has been in solving a real problem people have when trying to tweet. And at the same time maintaining our brevity, speed, and essence!”

This is a small change, but a big move for us. 140 was an arbitrary choice based on the 160 character SMS limit. Proud of how thoughtful the team has been in solving a real problem people have when trying to tweet. And at the same time maintaining our brevity, speed, and essence! https://t.co/TuHj51MsTu — jack (@jack) September 26, 2017

Das 140-Zeichen-Limit, an das sich die weltweit aktuell rund 328 Millionen aktiven Nutzer bisher halten mussten, sei demnach rein zufällig gesetzt worden. Tweets sollten lediglich kürzer als SMS sein. Auf seinem Blog erklärt Twitter die geplante Umstellung ausführlicher: Man wolle Usern unter anderem mehr Platz geben, sich so auszudrücken wie sie wollen.

Was das im Twitter-Alltag heißen könnte? Twitter wäre nicht Twitter, wenn etliche User nicht längst eine Antwort darauf gegeben hätten:

Ist Jan Böhmermann jetzt doppelt so wichtig? #280Zeichen — Daniel Krüger (@berlindkr) September 27, 2017

twitter: what do you guys want everyone: get rid of the nazis and fix the report system twitter: did I hear 280 characters — Goth Ms. Frizzle (@spookperson) September 26, 2017

I’m so excited to be part of @Twitter’s #280characters rollout. Let me just say it’s an honor and a privilege. I’d like to thank my wonderf — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) September 27, 2017

Still gonna just use 140, and invest the other half #280characters pic.twitter.com/AvcFYvGWyJ — TrivWorks (@TrivWorks) September 26, 2017

140 character twitter vs. 280 character twitter. pic.twitter.com/zQr5UrBZNG — Francisco M. Alvarez (@FrankAlvarez) September 27, 2017

W

H

A

T C

O

U

L

D P

O

S

S

I

B

L

Y G

O W

R

O

N

G W

I

T

H A 2

8

0

–

C

H

A

R

A

C

T

E

R L

I

M

I

T

?

?

?

?

?

? #280characters — Chris Smith (@Lilyachttty) September 26, 2017

Lets al rayse a glas to the fact that we can now spel twice as many words incorrectly on twiter. #280characters pic.twitter.com/wrlGGcDzUi — Tom Davis (@TDavisOfficial) September 26, 2017

Stellt euch ein Tweetbattle vor, wo einer doppelt so viel schreiben darf wie der andere.

Die Verheirateten kennen das.#280characters — Flo(h)rian Kohler (@FlohEinstein) September 27, 2017

Sagt mal, habt ihr sonst keine Probleme? Wenn ihr unbedingt das gestern feiert wollt: die CDU freut sich über neue Leute. #280characters — (((Morgenland))) (@Morgenland) September 27, 2017

Ich will nicht wissen, was für Menschen #280characters anziehen, denen Twitter vorher zu kompliziert war. Bald das 2. Facebook? — Marc Schwitzky (@jungerherr1892) September 27, 2017

Nach dem Aufwachen feststellen, dass Tweets jetzt doppelt so lang sein können. Ich hätte lieber doppelt so lang geschlafen.#280characters — Katja Evertz (@katjazwitschert) September 27, 2017

One German word: Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz. No space left to form a sentence with it. #280characters — Dennis Krügel (@DKruegel) September 27, 2017

F*ck 280 characters. We want an edit button. It's the only thing that will separate the humans from the bots #280Characters #TuesdayThoughts — Humpty Trumpy (@TrumpsToDoList) September 26, 2017

Bisher ist die Nutzung von 280 Zeichen ausgewählten Nutzern vorbehalten. Nach dieser Testphase soll die Umstellung in den kommenden Wochen für alle angemeldeten Twitterer vollzogen werden.