Fler: Fake-Video zeigt Naziparolen auf Fler-Konzert

Fler ist dafür bekannt, häufig zu beefen. Jetzt macht ein Fake-Video von ihm aber Ärger.

Ob mit Bushido, Kollegah, Kay One oder Farid Bang – Fler hatte mit so ziemlich jedem Rapper im Land schon Beef. Der Musiker polarisiert vor allem mit seinen Disstracks. Doch dieses mal rückt der Berliner nicht mit seiner Streitlust in den Fokus, sondern mit einem Video.

Manipuliertes Video

Vor ein paar Tagen tauchte plötzlich eine Aufnahme auf X auf, das einen Konzertmitschnitt zeigt. Auf dem Video zu sehen: Fler, wie er in der Crowd hüpft und rappt. Jedoch ertönen im Clip, das bereits knapp 190.000 mal geklickt wurde, deutliche Naziparolen.

Fler meldete sich am 9. November dann auf Instagram zu Wort. In einem Post schreibt er, es kursiere ein Fake-Video von ihm im Internet – eben jenes, das die Runde macht. Über den Originalton wurden aber Naziparolen gelegt. Zu hören: Der Rapper und seine Fans, die singen sollen: ‚‚Ausländer raus! Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!”

Fler teilte nun mit, dass er alle News-Seiten, die diese Aufnahme verbreiten, abmahnen lassen würde.