So seht ihr das Hurricane Festival 2025 im Stream

Nach dem Rückzug von RTL+ als Anbieter für Rock am Ring wechselt nun auch das Hurricane Festival den Streaming-Partner. MagentaTV übernimmt in diesem Jahr die Übertragung des Musikfestivals. Das Hurricane Festival findet vom 20. bis 22. Juni 2025 bereits zum 26. Mal in Scheeßel, Niedersachsen, statt und wird von MagentaTV mit einem kostenlosen Livestream begleitet.

Drei Tage Festival live und kostenlos

Der Livestream erstreckt sich über alle drei Festivaltage und wird von den Moderator:innen Kessy Schygulla und Markus Kavka begleitet. Neben der Übertragung auf MagentaTV und #dabeiTV wird das Festival auch auf MagentaMusik, TikTok und Facebook gestreamt – kostenlos und ohne Abo. Neben den Konzerten soll es auch exklusive Backstage-Einblicke, Interviews mit Künstler:innen und Eindrücke vom Festivalgelände geben. MagentaTV verspricht eine Berichterstattung „vom Zeltplatz bis zur Hauptbühne“. Der genauer Timetable ist noch nicht bekannt.

Für Kund:innen der Deutschen Telekom stehen über das Vorteilsprogramm „Magenta Moments“ exklusive Angebote zur Verfügung. Dazu zählen etwa Tribünenplätze, Zugang zu ausgewählten Bühnenbereichen, Meet & Greets oder Backstage-Führungen. Die Teilnahme ist über die MeinMagenta App möglich. Zusätzlich stellt die Telekom auf dem Festivalgelände mehrere temporäre Mobilfunkmasten bereit, um die Netzqualität zu verbessern.

Hurricane und Southside: Zwei Festivals, ein Line-up

Wie auch Rock am Ring sein Pendant Rock im Park hat, gibt es zum Hurricane Festival das Zwillingsfestival Southside. Beide Events teilen sich ein nahezu identisches Line-up. Rund 70 Acts stehen 2025 auf dem Programm, darunter Green Day, The Prodigy, AnnenMayKantereit, Apache 207, Rise Against, Alligatoah, Electric Callboy und SDP. Bereits am Donnerstagabend, vor dem offiziellen Festivalbeginn, finden auf beiden Festivals Warm-up-Partys statt.

Tickets für beide Festivals sind über die offizielle Festival-Website erhältlich. Tagestickets kosten rund 129 Euro (Hurricane und Southside), Wochenendtickets etwa 269 Euro (Hurricane) und 289 Euro (Southside). Im vergangenen Jahr zählten beide Festival zusammen rund 140.000 Besucher:innen.