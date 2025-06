Rock am Ring 2026: Linkin Park verursacht Rekordnachfrage

Rock am Ring 2025 mit Korn & Beatsteaks: So viel Jubiläum am Sonntag!

Gerade ist das Rock am Ring Wochenende 2025 zu Ende gegangen, doch die Festival-Planer lassen keine Zeit verstreichen: Bereits am 10. Juni um 12 Uhr sind die Tickets für 2026 in den Vorverkauf gegangen und die Nachfrage scheint enorm. Ein Grund dafür könnte einer der bereits bestätigte Headliner sein: Linkin Park. Wie der Veranstalter meldet, waren nach 60 Minuten bereits 45.000 Tickets vergriffen.

Rock am Ring 2025: Rekordjubiläum und eine Reihe an Überraschungen

Das 40-jährige Jubiläum von Rock am Ring und Rock im Park war in Rekordzeit ausverkauft und ein voller Erfolg. 90.000 Besucher:innen am Nürburgring und 88.500 in Nürnberg erlebten ein Wochenende mit starken Headlinern und Überraschungsacts wie Electric Callboy, Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys und Kraftklub. Doch der größte Moment war wahrscheinlich die Ankündigung von Linkin Park für Rock am Ring 2026. Ein Moment, auf den viele Fans gewartet hatten und – wahrscheinlich – die Nachfrage der Tickets für das nächste Jahr erheblich beeinflusst.

Die Tickets für Rock am Ring und Rock im Park 2026 (5.-7. Juni) scheinen nämlich heiß begehrt: Der Vorverkauf startete dieses Jahr mit insgesamt vier Preisstufen und schon die „Early Bird“-Karten für 179 Euro waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Nur zwei Stunden nach Verkaufsstart waren auch die nächsten Preisstufen vergriffen, sodass nun nur noch der Normaltickets für 239 Euro verfügbar sind.

Linkin Park und Rock am Ring 2026: Es ist offiziell

Die hohe Nachfrage dürfte stark mit Linkin Park zusammenhängen. Seit 2024 gab es Gerüchte über einen Auftritt der Band bei Rock am Ring im Jahr 2025. Diese kamen nicht von ungefähr: Linkin Park feierte zu dieser Zeit ihr großes Revival mit Emily Armstrong als neuer Frontfrau und hatte zudem ihre Tournee durch Europa angekündigt.

Als diesen Gerüchten dann offiziell ein Ende gesetzt wurde, hegten zwar viele noch die Hoffnung auf eine Überraschungs-Show, doch kam es ganz anders: Die Veranstalter gaben den Headline-Slot Linkin Parks bei Rock am Ring 2026 am Freitagabend (6. Juni) während des laufenden Festivals bekannt.