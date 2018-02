„Solo: A Star Wars Story“-Teaser: Der neue Han Solo ist da

Alden Ehrenreich spielt ab dem 24. Mai 2018 Han Solo im zweiten Spin-off der „Star Wars“-Reihe nach „Rogue One“ (2016). Donald Glover spielt den jungen Lando Calrissian, die aus „Game of Thrones“ bekannte Emilia Clarke und Woody Harrelson spielen noch unbekannte Figuren in dem Film, der enorme Probleme bei der Produktion hatte.

Viele Fans weigern sich bisher, einen neuen Han Solo zu akzeptieren, dazu wurden die Regisseure des Prequels von Lucasfilm und Disney gefeuert. Phil Lord und Chris Miller drehten bereits einige Monate, dann wurden sie durch Ron Howard ersetzt. Um die Probleme noch zu vergrößern, musste ein Schauspieltrainer dem Hauptdarsteller Alden Ehrenreich nach wochenlangen Dreharbeiten noch einmal Nachhilfe geben.

Den Teaser zum Film könnt Ihr Euch hier anschauen, ein längerer Trailer folgt Dienstag:

Die offizielle Kurzbeschreibung des Films hat Disney ebenfalls veröffentlicht. Sie enthält – und das ist irgendwie deprimierend – keinerlei Überraschungen:

Board the Millennium Falcon and journey to a galaxy far, far away in “Solo: A Star Wars Story,” an all-new adventure with the most beloved scoundrel in the galaxy. Through a seres of daring escapades deep within a dark and dangerous criminal underworld, Han Solo meets his mighty future copilot Chewbacca and encounters the notorious gambler Lando Calrissian, in a journey that will set the course of one of the Star Wars saga’s most unlikely heroes.