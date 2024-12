Sonic Youth traten nach über 10 Jahren gemeinsam auf – fast vollzählig

Große Teile der Noise-Rock-Band wiedervereint – aber ein Mitglied fehlte schmerzlich.

Am Freitag (5. Dezember) haben Thurston Moore, Lee Ronaldo und Steve Shelley von Sonic Youth in New York zusammen gespielt – ihr erster gemeinsamer Auftritt seit 2011.

Die Band (fast) wieder zusammenbringen

Ursprünglich war die Veranstaltung als Duo-Show von der Gitarristen Thurston Moore und Lee Ranaldo angekündigt. Überraschend stieß Drummer Steve Shelley hinzu, der die beiden auf der Bühne rhythmisch unterstützte. Das Trio präsentierte ein ausgedehntes, improvisiertes Noise-Set, das sich von rumorenden Sounds zu einem intensiven, chaotischen Höhepunkt aus Gitarren und Becken hochschaukelte.

Fan-Aufnahmen der Performance zeigen die offenbar immer noch gute Chemie zwischen den Musikern. Im New Yorker Club The Stone jammten sie sich durch den Abend – auch wenn sie nicht ganz vollzählig waren.

Hier anschauen:

Sonic-Youth-Reunion liege „immer auf dem Tisch“

Moore, der im September sein Soloalbum FLOW CRITICAL LUCIDITY veröffentlicht hatte, sorgte trotz Berichten über seinen „schwächenden“ Gesundheitszustand mit seinen Soloauftritten im selben Club zuvor schon für Aufsehen. Dort stand er mit den Musikern Fred Frith und Wobbly gemeinsam auf der Bühne. In einem Interview gab Moore kürzlich gegenüber der „New York Times“ Preis, dass seine Prognose „sehr gut“ sei. Außerdem ließ er sich entlocken, dass eine vollständige Sonic-Youth-Reunion „immer auf dem Tisch“ liege.

Kim Gordon, Bassistin und Sängerin der Band, war bei beim Auftritt in New York hingegen nicht anwesend. Sie hatte am gleichen Abend schon eine andere Verabredung: In Los Angeles coverte sie mit Dinosaur Jr. den Stooges-Klassiker „I Wanna Be Your Dog“.