Mit dabei waren Iron Maiden, Finch, Sabaton, The Offspring und viele mehr.

Fotos: Rock im Park 2026: Bilder vom Samstag mit Iron Maiden, Finch und mehr Iron Maiden Copyright: Florian Stangl Iron Maiden Copyright: Florian Stangl Finch Copyright: Florian Stangl Social Distortion Copyright: Florian Stangl The Offspring Copyright: Florian Stangl Copyright: Florian Stangl Iron Maiden Copyright: Florian Stangl Iron Maiden Copyright: Florian Stangl Iron Maiden Copyright: Florian Stangl Iron Maiden Copyright: Florian Stangl Iron Maiden Copyright: Florian Stangl Iron Maiden Copyright: Florian Stangl Iron Maiden Copyright: Florian Stangl Iron Maiden Copyright: Florian Stangl Iron Maiden Copyright: Florian Stangl Iron Maiden Copyright: Florian Stangl Iron Maiden Copyright: Florian Stangl Iron Maiden Copyright: Florian Stangl Iron Maiden Copyright: Florian Stangl Iron Maiden Copyright: Florian Stangl Iron Maiden Copyright: Florian Stangl Iron Maiden Copyright: Florian Stangl Iron Maiden Copyright: Florian Stangl Iron Maiden Copyright: Florian Stangl Sabaton Copyright: Florian Stangl Sabaton Copyright: Florian Stangl Sabaton Copyright: Florian Stangl Sabaton Copyright: Florian Stangl Sabaton Copyright: Florian Stangl Sabaton Copyright: Florian Stangl Sabaton Copyright: Florian Stangl Sabaton Copyright: Florian Stangl Sabaton Copyright: Florian Stangl Sabaton Copyright: Florian Stangl Sabaton Copyright: Florian Stangl Sabaton Copyright: Florian Stangl Sabaton Copyright: Florian Stangl Sabaton Copyright: Florian Stangl Sabaton Copyright: Florian Stangl The Offspring Copyright: Florian Stangl The Offspring Copyright: Florian Stangl The Offspring Copyright: Florian Stangl The Offspring Copyright: Florian Stangl The Offspring Copyright: Florian Stangl The Offspring Copyright: Florian Stangl The Offspring Copyright: Florian Stangl The Offspring Copyright: Florian Stangl The Offspring Copyright: Florian Stangl Social Distortion Copyright: Florian Stangl Social Distortion Copyright: Florian Stangl Social Distortion Copyright: Florian Stangl Social Distortion Copyright: Florian Stangl Social Distortion Copyright: Florian Stangl Social Distortion Copyright: Florian Stangl Social Distortion Copyright: Florian Stangl Social Distortion Copyright: Florian Stangl Social Distortion Copyright: Florian Stangl Finch Copyright: Florian Stangl Finch Copyright: Florian Stangl Finch Copyright: Florian Stangl Finch Copyright: Florian Stangl Finch Copyright: Florian Stangl Finch Copyright: Florian Stangl Finch Copyright: Florian Stangl Finch Copyright: Florian Stangl Finch Copyright: Florian Stangl Gatecreeper Copyright: Florian Stangl Gatecreeper Copyright: Florian Stangl Gatecreeper Copyright: Florian Stangl Gatecreeper Copyright: Florian Stangl Gatecreeper Copyright: Florian Stangl Gatecreeper Copyright: Florian Stangl Gatecreeper Copyright: Florian Stangl Gatecreeper Copyright: Florian Stangl Gatecreeper Copyright: Florian Stangl Gatecreeper Copyright: Florian Stangl Hollywood Undead Copyright: Florian Stangl Hollywood Undead Copyright: Florian Stangl Hollywood Undead Copyright: Florian Stangl Hollywood Undead Copyright: Florian Stangl Hollywood Undead Copyright: Florian Stangl Hollywood Undead Copyright: Florian Stangl Hollywood Undead Copyright: Florian Stangl Hollywood Undead Copyright: Florian Stangl Hollywood Undead Copyright: Florian Stangl Hollywood Undead Copyright: Florian Stangl Hollywood Undead Copyright: Florian Stangl Hollywood Undead Copyright: Florian Stangl Hollywood Undead Copyright: Florian Stangl Hollywood Undead Copyright: Florian Stangl Hollywood Undead Copyright: Florian Stangl Hollywood Undead Copyright: Florian Stangl Hollywood Undead Copyright: Florian Stangl Hollywood Undead Copyright: Florian Stangl Hollywood Undead Copyright: Florian Stangl Hollywood Undead Copyright: Florian Stangl

Die Bilder vom Samstag bei Rock im Park 2026 – mit Iron Maiden, Sabaton, Finch und vielen mehr.

Am Samstag rückte Rock im Park 2026 ganz klar in Richtung großer Gitarrenmomente. Der Headliner-Slot des Tages gehörte Iron Maiden. Die Metal-Institution bewies einmal mehr, warum sie seit Jahrzehnten zu den verlässlichsten Live-Bands der Welt zählt. Große Gesten, messerscharfe Riffs, Bruce Dickinson als unermüdlicher Frontmann und diese Mischung aus Pathos, Präzision und Spektakel, die nur Maiden so selbstverständlich beherrschen: Für viele Fans dürfte dieser Samstag vor allem als Maiden-Abend in Erinnerung bleiben.

Sabaton lieferten martialischen Power Metal mit maximalem Bühnenbombast und den ganz großen Refrains. The Offspring sorgten dagegen für den nostalgischsten Massenmoment des Tages. Ihre Punkrock-Hymnen funktionieren auf einem Festivalgelände noch immer sofort: schnell, direkt, eingängig und mit genügend Neunzigerjahre-Energie, um mehrere Generationen vor der Bühne zusammenzubringen.

Social Distortion setzten einen raueren, traditionsbewussteren Akzent: Punk, Rock’n’Roll und Americana mit abgeklärter Coolness. Finch wiederum bediente die Eskalationsschiene – laut, direkt und dankbar vom Publikum aufgenommen.