Sony bringt neue „Walkman“-Modelle auf den Markt

Foto: SSPL via Getty Images, Science & Society Picture Librar. All rights reserved.

Sony verkauft von Februar 2023 an einen Streaming-Player. Das Gerät wird als Hi-Res-Walkman beworben. Es ist dafür ausgelegt, die Dienste verschiedener Streaming-Anbieter zu nutzen, unter anderem Deezer, Spotify und Tidal. Außerdem sind lokal gespeicherte Dateien abspielbar. Allerdings verfügen die beiden Player NW-ZX707 und NW-A306 nicht über eine mobile Internetverbindung. User*innen werden also auf W-Lan angewiesen sein.

Kommt der „Walkman“ zurück?

Der „Walkman“, einstmals eingetragener Markenname Sonys und inzwischen Gattungsname einer komplexen Familie mobiler Musikabspielgeräte, war ein kultureller Meilenstein. Handlich, leicht zu bedienen, ideal angepasst an ein (damals) zukunftsfähiges Speicherformat, die Gründe für Kultstatus‘ und den revolutionären Effekt auf den Musikmarkt sind bekannt. Die fast 40 Jahre andauernde Beteiligung Sonys am von ihnen erst geschaffenen Markt mobilen Hörens nahm 2010 vorerst ein Ende. Schon mit Einführung des ersten iPods und Sonys eher schläfrigem Start ins Mp3-Zeitalter hatte sich das angekündigt. Die 2022 erfolgte Einstellung des iPods kündigte dann die endgültige Dominanz Streaming-gestützten Musikhörens auf Geräten an, deren Hauptaufgabe es nicht ist, Musik abzuspielen.

Aber schon 2012 hat Sony wieder begonnen Android-basierte Mp3-Player unter dem Namen „Walkman“ auf den Markt zu bringen. In diese Reihe, die sich eher an Liebhaber*innen richtete, reihen sich die neuen Ableger ein. Sonys in die Waagschale geworfenes Verkaufsargument ist und war in Zeiten der stetigen Verbesserung portablen Audio-Equipments nur logisch: bessere Abspielqualität. Die neuen Player sind unter anderem mit einer KI versehen, die komprimierte Audiodateien beim Abspielen so umrechnet, dass sie hochwertiger klingen. Sie richten sich damit explizit an die kaufkraftstarke Subkultur von Hifi-Fans. Dies hat sicher weniger Potential zum kulturellen Meilenstein zu werden, bietet aber vielleicht die Perspektive, zumindest solange Streaming das Maß aller Dinge ist, an einer interessanten Nische des Marktes teilzunehmen.

Die technischen Daten und Preispunkte der beiden kommenden Player sind hier nachzulesen.