Sorge um „Star Trek“-Star William Shatner

William Shatner nach gesundheitlichem Zwischenfall am 24. September ins Krankenhaus eingeliefert.

William Shatner musste nach einem medizinischen Notfall ins Krankenhaus eingeliefert werden. Am Mittwoch, den 24. September, hatte der 94-Jährige in seinem Haus in Los Angeles gesundheitliche Probleme, die laut „TMZ“ mit seinem Blutzuckerspiegel zusammenhängen sollen.

Der Schauspieler, weltbekannt durch seine Rolle als Captain James T. Kirk in der Kultserie „Star Trek“, wählte demnach selbst den Notruf. Kurz darauf trafen Sanitäter:innen der Feuerwehr von Los Angeles ein und brachten ihn mit einem Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Entwarnung für Fans

Aus seinem Umfeld heißt es inzwischen, Shatner erhole sich und ruhe sich aus. Demnach gehe es ihm gut, er sei stabil, wie „TMZ“ berichtet. Von offizieller Seite liegt bisher jedoch kein Statement vor, eine Anfrage von US-Medien an sein Management läuft.

Ein Leben zwischen Bühne und Gesundheitskämpfen

William Shatner hat in der Vergangenheit immer wieder offen über gesundheitliche Rückschläge gesprochen. 2016 sorgte ein erhöhter PSA-Wert zunächst für den Verdacht auf Prostatakrebs, der sich später aber als Fehlalarm herausstellte. Auch seine Tinnitus-Erkrankung hat der Schauspieler mehrfach öffentlich thematisiert. Trotz seines Alters bleibt der Golden-Globe-Gewinner stets ein aktiver Teil der Popkultur, so tritt er regelmäßig bei Conventions auf, darunter auf der FanX Salt Lake Comic Convention und auf der GalaxyCon Columbus, zudem veröffentlichte er mehrere Bücher wie die Bestseller „The Ashes of Eden“ und „The Return“, die Teil seiner „Shatnerverse“-Reihe sind.

Im Oktober 2021 flog William Shatner im Alter von 90 Jahren mit der Raumkapsel New Shepard von Jeff Bezos Raumfahrtfirma Blue Origin auf einem suborbitalen Flug ins All, womit er zum damaligen ältesten Menschen im Weltraum wurde.