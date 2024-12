„Star Trek“-Schauspielerin Jill Jacobson mit 70 Jahren verstorben

Sie soll „nach langer Krankheit“ gestorben sein, so ihr Manager.

Jill Jacobson ist am Sonntag, den 8. Dezember, im Alter von 70 Jahren verstorben. Die Schauspielerin war vor allem bekannt durch ihre Auftritte in „Star Trek: Das nächste Jahrhundert“ und „Who’s the Boss?“.

Jacobson war lange krank

„Nach langer Krankheit“ sei die Amerikanerin im Culver West Health Center, in Culver City (Kalifornien), dahingeschieden. Das hat ihr Freund, Publizist und Manager Dan Harary „Hollywood Reporter“ mitgeteilt. „Sie wird von zahlreichen Verwandten, Freunden und ihren geliebten Hunden Benny und Kowalski sehr vermisst werden“, so Harary. Mehr Details über ihren Tod sind bisher nicht bekannt. Jacobson war die Mutter dreier Kinder und verheiratet mit dem Sänger und Songwriter Paul Dorman.

Auftritte in „Falcon Crest“, „The New Gidget“ und mehr

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Jacobson spielte von 1985 bis 1987 in 22 Episoden der CBS-Serie „Falcon Crest“ mit. Außerdem verkörperte sie von 1986 bis 1987 den Charakter der Larue Wilson in der ABC-Sitcom „The New Gidget“. Hier schauspielerte sie auch an der Seite von Caryn Richman, die sich ebenso zum Ableben ihrer ehemaligen Kollegin äußerte, laut „Hollywood Reporter“: „Jills komisches Timing war brillant. Und ihr Enthusiasmus und ihre Lebensfreude machten unsere gemeinsame Zeit am Set zu einem Vergnügen.“

Zudem trat sie auch 1996 bei „Star Trek: Deep Space Nine“ auf. Zu ihren weiteren Fernsehauftritten gehörten unter anderem „Hung“, „Newhart“, „Castle“, „Quantum Leap“ und „Crazy Like a Fox“. Außerdem bekam Jacobson im Jahr 1984 eine kleinere Rolle in Ron Howards Streifen „Splash“. Sie wurde auch ausgezeichnet für ihre Arbeit für ihre ehrenamtliche Arbeit bei der American Cancer Society.