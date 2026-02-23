Wird William Shatner der älteste Heavy-Metal-Sänger der Welt?

Mit 94 Jahren und seinem ersten Heavy-Metal-Album im Gepäck jagt William Shatner den nächsten Altersrekord.

Wer hätte das gedacht: Mit 94 Jahren startet William Shatner ein neues musikalisches Abenteuer – und es wird laut.

Berühmt geworden als Captain Kirk in „Star Trek“, hat Shatner musikalisch vor allem durch seine experimentellen Spoken-Word-Alben für Aufmerksamkeit gesorgt. Nun wagt er sich in bislang unbekannte Gefilde – sein erstes Heavy-Metal-Album steht an. Hier alle Infos.

Von Spoken Word zu „donnernden Gitarren“

Auf Instagram kündigt Shatner sein Projekt an: „Ich habe den Weltraum erkundet. Ich habe die Zeit erkundet. Jetzt erkunde ich die Verzerrung.“ Zudem gibt er preis, dass 35 Metal-Virtuosen, donnernde Gitarren und zielgerichtetes Chaos auf dem Album vertreten sein sollen. Die Platte soll Coverversionen von Black Sabbath, Iron Maiden und Judas Priest enthalten – ergänzt durch eigene Stücke.

Den Anstoß für den Genrewechsel lieferte die Zusammenarbeit mit der Metal-Band Nuclear Messiah. Für deren kommendes Album „Black Flame“ steuerte William Shatner seine Stimme zu einem Intro bei. In einer Pressemitteilung erklärte der Schauspieler: „Das war nicht einfach nur ein Track – es war eine Tür. Es hat in mir den Wunsch geweckt, ganz einzutauchen, die besten Metal-Musiker zu finden, die ich kriegen kann, und etwas Furchtloses zu erschaffen.“

Ein Experimentiergeist mit langer Geschichte

Dabei ist William Shatner kein Unbekannter im Experimentellen: Frühere Alben entstanden gemeinsam mit Größen wie Joe Jackson oder auch Alice Cooper und verbanden Ironie, Drama und weitere musikalische Genre-Mischungen.

Bereits 1968 veröffentlichte er sein Debütalbum „The Transformed Man“. Das Werk kombinierte gesprochene Texte, Shakespeare-Interpretationen und eigenwillige Coverversionen bekannter Songs. In den folgenden Jahrzehnten erschienen weitere Alben in unterschiedlichen Stilrichtungen. 2013 folgte „Ponder the Mystery“, ein Projekt mit deutlichen Progressive-Rock-Einflüssen. 2021 wandte er sich mit „The Blues“ dem Blues zu.

Captain Kirk dreht die Lautstärke auf

Nachdem William Shatner mit 90 Jahren als ältester Raumfahrer der Welt Schlagzeilen schrieb, nimmt er nun Kurs auf einen weiteren Altersrekord. Wird er den 91-jährigen Sir Christopher Lee als ältesten Heavy-Metal-Sänger vom Thron stoßen?

Konkrete Details zu Produktion, beteiligten Musiker:innen oder einem Veröffentlichungstermin sind bislang aber noch rar.