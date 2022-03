„Sound of Peace“ am Brandenburger Tor: 20.000 Menschen vereint für den Frieden

Am Brandenburger Tor in Berlin haben nach Veranstalterangaben rund 20.000 Menschen gegen den Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine demonstriert. Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler traten auf und sangen für den Frieden.

„Sound of Peace“ wurde von den Organisatoren als „Europas größte musikalische Kundgebung“ gegen den Ukraine-Krieg angekündigt. Die Polizei ging von 15.000 Zuschauern aus.

Zu den Sprecherinnen auf der Bühne gehörte auch die nach ihrer Flucht aktuell in Berlin lebende Natalia Klitschko, Ehefrau des Bürgermeisters von Kiew, Vitali Klitschko. „Was meinem Land jetzt passiert ist furchtbar“, sagte Natalia Klitschko. „Es ist wichtig, die Massen zu sehen, die hier zusammenkommen. Es ist wichtig zu sehen, dass die ganze Welt für die Ukraine steht“.

Zu den auftretenden Musikerinnen und Musikern zählten Marius Müller-Westernhagen, David Garrett, Clueso, Michael Patrick Kelly, Fury in the Slaughterhouse, In Extremo, Mia, Mine, Peter Maffay, Revolverheld, Sarah Connor, Silbermond The BossHoss und Zoe Wees.

Westernhagen singt „Freiheit“:

Ich lese eure EssaysFeuilletongastbeiträgeSchriftstellerinterviews echt gerne, aber #SoundOfPeace ist seit Jahren die erste große Kulturaktion mit Impact. Denn erst wenn sich Mark Forster, Sarah Connor & Co auf eine Bühne stellen, kommt diese #Friedensbewegung im Mainstream an. pic.twitter.com/2GKpgzSKjF — Jonas Leppin (@JoLepp) March 20, 2022

So berichtet das Netz: Unsere Demokratie und Freiheiten sind nicht selbstverständlich…

Krass stabil die Sarah Connor bei Sounds of Peace am Brandenburger Tor! 👍 @sarahconnorfc pic.twitter.com/LiLUPZEkwb — andrej_gross (@andrej_gross) March 20, 2022

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von SAT.1 (@sat.1)

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein von @patricia.s82 geteilter Beitrag