Southside 2025: Polizei zieht Bilanz

Während beim Southside Festival 2025 in Neuhausen ob Eck am Sonntag noch gefeiert wird, ziehen Polizei und Sanitätsdienst bereits eine erste Zwischenbilanz – und die fällt durchaus positiv aus.

Southside: Polizei lobt Festivalbesucher

Trotz Temperaturen um die 30 Grad sei die Lage ruhig geblieben. „Die Menschen seien sehr besonnen mit der Hitze umgegangen“, zitieren die Badischen Neueste Nachrichten einen Sprecher des Sanitätsdienstes. Die Zuschauer seien mit Kopfbedeckung unterwegs gewesen und hätten viel getrunken. „Vor zehn Jahren habe die Einsatzlage bei Hitze noch anders ausgesehen“, so der Sprecher weiter.

Auch von polizeilicher Seite gibt es Lob an die Festivalbesucher:innen des Southside. „Danke an die Festivalbesucher, die sich ordentlich benommen haben“, sagte ein Sprecher gegenüber der Zeitung.

Polizei: Positive Festivalbilanz beim Hurricane

Auch beim Schwesternfestival Hurricane in Scheeßel zeigte sich die Polizei in ihrer Bilanz zufrieden. „Wir hatten einen starken Anreiseverkehr am Donnerstagmorgen. „Wir erleben hier ein friedliches Festival bei allerbestem Wetter. Es hat der Polizei bisher kaum Arbeit beschert. Natürlich komme es bei einem Event dieser Größe auch zu Straftaten, jedoch lief alles bisher ohne schwerwiegende Vorfälle ab. „Die Hälfte der Fälle sind Diebstahlsdelikte, tatrelevante Gruppen konnten identifiziert werden. Körperverletzungen spielen hier eigentlich keine Rolle, wir reden hier von einem Dutzend Rangeleien, ausgelöst durch Stress und Alkohol, der hier konsumiert wird.“ Die Polizei habe sich außerdem um nicht genehmigte Drohnenflüge gekümmert.