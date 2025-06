Southside Festival 2025: Zusätzliche Mobilfunkmasten für stabiles Netz

Hurricane & Southside: Rise Against, Jan Böhmermann & mehr dabei

Beim diesjährigen Southside Festival in Neuhausen ob Eck erwartet die Veranstalter erneut ein großer Besucherandrang: Rund 65.000 Menschen werden vom 20. bis 22. Juni 2025 auf dem Gelände sein. Damit trotz der hohen Netzauslastung stabile Mobilfunkverbindungen gewährleistet bleiben, setzt die Deutsche Telekom auf eine temporäre Verstärkung der Netzversorgung.

Insgesamt sieben mobile Antennen-Container werden zusätzlich zu den bestehenden Mobilfunkanlagen installiert. Sie sollen den Datenverkehr auffangen, der durch das erwartbar intensive Nutzungsverhalten der Festivalbesucher:innen entsteht – etwa beim Posten in sozialen Medien, beim Live-Streaming oder auch beim Austausch von Nachrichten und Bildern mit Freund:innen.

Zu den Fakten und Planungen

Im vergangenen Jahr wurden während der Festivaltage über 44.000 Gigabyte an Daten über das Mobilfunknetz der Telekom übertragen, so die offizielle Info. Für dieses Jahr rechnet das Unternehmen mit einem weiteren Anstieg. Ein Gigabyte entspricht dabei etwa fünf Stunden Video-Streaming in Standardauflösung.

Die Planungen für derartige Sonderversorgungen beginnen schon Monate im Voraus. Faktoren wie die Geländeform, erwartete Besucher:innenströme und der voraussichtliche Datenbedarf fließen in die Standortwahl für mobile Maste und Container ein.

Netzverstärkung auf über 380 Veranstaltungen bundesweit

Das Southside Festival ist nicht das einzige Großevent, bei dem die Telekom zwischenzeitlich aufrüstet. 2025 sind es bundesweit über 380 Veranstaltungen – so viele wie noch nie – bei denen zusätzliche Maßnahmen zur Netzverstärkung ergriffen werden. Dazu gehören auch Volksfeste wie das Oktoberfest oder auch das Hamburger Hafenfest sowie Sportevents wie das CHIO in Aachen und das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring.

Auch abseits einzelner Events investiert der Netzbetreiber in den Ausbau. Im Landkreis Tuttlingen betreibt das Unternehmen aktuell 66 Mobilfunkstandorte. In den nächsten drei Jahren sollen 28 weitere hinzukommen, außerdem sind Ausbauten an 27 bestehenden Standorten mit LTE und 5G geplant. Hierbei ist die Telekom auf Flächen von Kommunen und privaten Eigentümern angewiesen.

Weitere Informationen zur Netzabdeckung und Ausbauplanung stellt die Telekom online zur Verfügung.