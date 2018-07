splash! 2018: Seht hier jeden Festival-Tag im Live-Stream

Foto: Stephan Flad. All rights reserved.

So sah es beim splash! 2017 aus

Es ist so weit, das splash! Festival 2018 geht los! Ihr seid vor Ort, wisst aber noch nicht, welche Acts im wie immer massiven Line-up neben den Headlinern und Üblichen Verdächtigen Ihr auf keinen Fall verpassen solltet? Dann empfehlen wir Euch unsere kleine Liste der „5 Acts, die Ihr beim splash! 2018 nicht verpassen dürft“ sowie, als Hintergrundwissen, unsere große Liste der „21 besten Momente aus 21 Jahren splash!“.

Ihr seid nicht vor Ort, würdet aber gerne wenigstens teilweise mitkriegen, was dieses Jahr in Ferropolis so abgeht? Dann wiederum empfehlen wir Euch die folgenden Streams, denn: Arte zeigt vom 6. – 8. Juli täglich ausgewählte Shows des splash!-Festival 2018 im Livestream. Hier entlang, bitte!

splash! 2018: Arte zeigt jeden Festival-Tag im Live-Stream

6.7.

7.7.

8.7.