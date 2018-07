US-Rapper zogen mitunter nervige Shows auf, die Acts auf der Mainstage hätten besser ausgewählt sein können. Und trotzdem hält die Liebe zum splash!-Festival auch nach Ausgabe 21 an. Warum und was sonst genau am ersten Juliwochenende in Ferropolis passierte, könnt Ihr in unserem Nachbericht „Sind Sie der Herr Cro?“ nachlesen, Fotos und Videos findet Ihr darin auch.

Auch interessant Festival-Chronik Die 20 besten Momente aus 21 Jahren „Splash!“-Festival Ihr konntet selbst nicht beim splash! 2018 sein, auch den Livestream nicht verfolgen und wollt deshalb noch genauer wissen, wer welchen Auftritt hingelegt hat? Kein Problem: Arte hatte nicht nur ausgesuchte Festival-Shows im Livestream präsentiert – man kann bei ihnen diverse Splash-Shows auch nachträglich und komplett im Stream sehen. Zum Beispiel die von Kool Savas und Sido, von Trettmann sowie von RIN, der vor knapp einem Jahr sein Debüt EROS veröffentlichte:

splash! Festival 2018: Seht hier das Konzert von RIN im Stream:



Der 48-minütige Livemitschnitt ist noch bis zum 7. August 2018 im Stream verfügbar. Danach dürft Ihr Euch auf diverse Streams des Melt Festival freuen, von dem aus Arte ebenfalls ausgesuchte Shows per Livestream präsentiert.

Folgt uns auf Facebook!