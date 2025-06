Sprints teilen neue Single – Album kommt im September

Sprints :: LETTER TO SELF

Die irische Post-Punkband ist wohl gerade im Flow. Denn auch wenn erst mit LETTER TO SELF 2024 das Debüt von Sprints herauskam, hat die Gruppe jetzt schon eine zweite LP für 2025 angekündigt. Die ist ALL THAT IS OVER betitelt und wird am 26. September via City Slang veröffentlicht werden.

„Es war einfach so viel los“

Die Songs schrieb die Band in ihrer Zeit im Tourbus und während Soundchecks. Trotz des vielen Reisens fühlte sich insbesondere Karla Chubb kreativ und produktiv. „Es war einfach so viel los und so viel zu verarbeiten“, so Chubb. Und weiter: „Ich machte gerade eine große Trennung von meinem Partner durch, mit dem ich acht Jahre lang zusammen war; Colm hatte die Band verlassen; wir hatten uns zu professionellen Musikern entwickelt, und ich stand am Anfang einer neuen Beziehung. Aber dann schaute ich nach draußen und die Welt war so hässlich wie noch nie. Ich habe jeden Tag geschrieben, weil so viel los war.“

„Ein Werkzeug, um die Welt zu verarbeiten“

Die erste Single daraus, „Descartes“, kann jetzt bereits angehört werden. Dabei ist der Song von einer Zeile aus Rachel Cusks Roman „Outline“ beeinflusst worden: „Eitelkeit ist der Fluch unserer Kultur.“ Sängerin Karla Chubb dazu in der Pressemitteilung: „Ein Großteil der Negativität, die man in der Welt sieht, hat seine Wurzeln in der Eitelkeit und dem Ego, dass die eigenen Überzeugungen oder die eigene Identität wichtiger sind als die von jemand anderem. In „Descartes“ geht es um die Idee, dass das Schreiben für mich nicht nur ein Werkzeug ist, um Musik zu machen, sondern ein Werkzeug, um die Welt zu verarbeiten.“

Hier reinhören in „Descartes“:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Tour im Sommer mit Fontaines D.C.

Auf Tournee kommen Sprints auch noch – und zwar sind sie im Vorprogramm der Fontaines D.C. hierzulande live zu erleben.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Hier alle Live-Termine im Überblick: