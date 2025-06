Jehnny Beth live 2025: Deutschlandkonzerte im Oktober – ME präsentiert

Jehnny Beth :: To Love Is To Live

Jehnny Beth hat sich erst mit John & Jehn und danach mit Savages einen Namen gemacht und konnte so viele Fans und Kritiker:innen für ihre Musik gewinnen. Doch schon 2020 brachte sie mit TO LOVE IS TO LIVE ihr erstes Soloalbum heraus. Und nun, am 29. August, folgt das zweite Werk unter ihrem Namen – YOU HEARTBREAKER, YOU. Eine Tour zur Platte ist ebenfalls geplant – präsentiert von MUSIKEXPRESS.

Die Shows hierzulande werden allesamt im Oktober 2025 stattfinden. Das erste Deutschlandkonzert geht in Köln an den Start, darauf folgen Gigs in München und Berlin. Hier alle Infos im Überblick.

Jehnny Beth live in Deutschland 2025: Die Konzerttermine

15.10. Köln, Helios 37

22.10. München, Strom

26.10. Berlin, Kantine am Berghain

Tickets

Karten für die Shows können ab jetzt an allen bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden.

Zur Einstimmung: „Obsession“

Am 13. Juni erschien die Single-Auskopplung „Obsession“ von Jehnny Beth.

Der Track wurde zusammen mit Johnny Hostile geschrieben und von ihm ebenfalls in Frankreich aufgenommen und produziert. Es sei der „erste Song, den Johnny und ich gemeinsam für dieses Album geschrieben haben“, so Beth.