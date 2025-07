Stephen King: Neuinterpretation von „Hänsel und Gretel“ erscheint

Bestsellerautor Stephen King, bekannt für seine Horrorromane, wagt sich an ein neues Projekt für junge Leser:innen. Der 77-Jährige hat eine eigene Version des Kinderklassikers „Hänsel und Gretel“ geschrieben, die im Herbst als Buch erscheint. Für das Hörbuch übernimmt der Schriftsteller selbst die Sprecherrolle. Das Bilderbuch vereint Kings Text mit den Illustrationen von Maurice Sendak, dem 2012 verstorbenen Schöpfer des Kult-Kinderbuchs „Wo die wilden Kerle wohnen“. Sendak hatte in den 1990er-Jahren Bühnenbilder für eine Opernversion von „Hänsel und Gretel“ gestaltet. Diese Motive fließen nun in das Buch ein.

Stephen King: Inspiration für „Hänsel und Gretel“ durch Maurice Sendaks Bilder

Der US-Amerikaner erklärt, dass ihn besonders zwei von Sendaks Bildern inspiriert haben: die Hexe auf ihrem Besen mit einem Sack entführter Kinder sowie das Süßigkeitenhaus, das in der Neuinterpretation ein furchteinflößendes Gesicht bekommt. „Für mich ist das die Essenz aller Märchen: ein sonniges Äußeres, ein dunkles Inneres, mutige und einfallsreiche Kinder“, so King. Er sieht Parallelen zu vielen seiner Geschichten, in denen ebenfalls Kinder im Mittelpunkt stehen.

Verbindung zweier Künstlergenerationen

Trotz ihres unterschiedlichen Lebenszeitraums haben King und Sendak nie zusammengearbeitet, doch die Maurice-Sendak-Stiftung lobt die Verbindung der beiden künstlerischen Werke: „Kings Adaption liest sich, als würde er Maurice über die Schulter schauen. Beide sind Virtuosen ihres Fachs.“

King ist Autor von mehr als 65 Büchern, darunter Horror-Klassiker wie „Es“ und „Shining“, und zählt zu den erfolgreichsten Bestsellerautoren weltweit, mit Millionen verkauften Exemplaren. Er spricht häufig selbst die Hörbücher seiner Werke ein und setzt nun diese Tradition bei „Hänsel und Gretel“ fort.