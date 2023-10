Stephen King über Lewiston-Amoklauf: „Wahnsinn im Namen der Freiheit“

Der Autor, der nahe des Tatorts aufwuchs, teilt mit: „Es sind Schnellfeuer-Tötungsmaschinen, Leute!“

Am Abend des 25. Oktobers wurden mehrere Menschen bei einem Amoklauf in Lewiston, eine Stadt im Androscoggin County des US-Bundesstaates Maine, verletzt und getötet. Der Täter befindet sich noch immer auf der Flucht. Stephen King äußert sich zu dem Vorfall – und spricht sich dabei erneut gegen Waffengewalt aus.

„Die Schießerei fand weniger als 50 Meilen von meinem Wohnort entfernt statt. Ich bin in Lisbon zur High School gegangen“, reagiert der Autor sichtlich schockiert in einem Beitrag auf X. Mindestens 22 Tote und zahlreiche Verletzte hat der Täter, der als der 40-jährige vom Militär trainierten Schusswaffenausbilder Robert Card identifiziert wurde, auf dem Gewissen. Der Armeereservist, der psychische Probleme haben soll, schoss sowohl in einem Freizeitzentrum mit Bowlingbahnen als auch einem Grill-Restaurant wahllos um sich.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Es sind die Schnellfeuer-Tötungsmaschinen, Leute“, so King weiter. „Das ist Wahnsinn im Namen der Freiheit. Hört auf, Entschuldigungen für Morde zu suchen.“ In einem weiteren Beitrag verkündet King in Versalien: „DAS GESCHIEHT NICHT IN ANDEREN LÄNDERN.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Bereits 2013 veröffentlichte der Schriftsteller, der in Portland geboren wurde, den Essay „Guns“, in dem er seine Gedanken zur Frage der Waffenkontrolle und der Waffenrechte in den USA darlegt. „Ich denke, dass jeder Bürger über das Problem eines von Waffen überschwemmten Amerikas nachdenken muss. Wenn dies dazu beiträgt, eine konstruktive Debatte anzuregen, habe ich meine Aufgabe erfüllt“, schreibt King in der offiziellen Beschreibung des Textes.