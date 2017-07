„Suburbicon“: Matt Damon wird in George Clooneys Film vom Spießer zum Schläger

USA, 1950er: In „Suburbicon“ scheint ein perfektes Leben möglich. Liebe Nachbarn, sonniges Wetter, grüne Rasenflächen. Doch als ein Einbruch und Mord das Leben der Familie Lodge zerstört, droht auch die Stimmung in der gesamten Stadt zu kippen. Aggression und Wut trübt das schöne Bild von „Suburbicon“ – und entlädt sich, als eine farbige Familie auch den Amerikanischen Kleinstadttraum leben möchte.

George Clooneys nächste Regiearbeit sieht im ersten Trailer verdächtig nach den Coen-Brüdern aus, die wenig überraschend am Drehbuch mitgeschrieben haben. Matt Damon spielt einen immer aggressiver werdenden Familienvater, Oscar Isaac schaut als Gangster vorbei und Julianne Moore spielt einen nervigen Mutterersatz für Matt Damons Filmkind. „Suburbicon“ wird auf dem Filmfestival von Venedig Premiere feiern und am 9. November in den deutschen Kinos starten.

Den ersten Trailer zum Film könnt Ihr Euch hier anschauen: