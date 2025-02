Super Bowl 2025: Donald Trump macht sich über Taylor Swift lustig

US-Präsident Donald Trump kann sich eine Spitze gegen Taylor Swift nicht verkneifen.

US-Präsident Donald Trump war, genau wie Pop-Superstar Taylor Swift, einer der prominentesten Gäste beim 59. Super Bowl. Während Swift vom Publikum aber mit tosenden Buhrufen geschmäht wurde, schien man den Präsidenten an diesem Abend freundlicher willkommen geheißen zu haben. In bester Trump-Manier konnte er dies natürlich nicht unkommentiert lassen.

„Die einzige, die einen härteren Abend als die Kansas City Chiefs hatte, war Taylor Swift. Sie wurde aus dem Stadion ausgebuht. MAGA ist sehr unversöhnlich!“, schrieb Trump auf seinem Nachrichtendienst Truth Social. Trump hatte sich letztes Jahr entzürnt darüber gezeigt, dass Swift im vergangenen US-Wahlkampf eindeutig für seine Konkurrentin Kamala Harris Stellung bezogen hatte. Er hatte dies damals mit den nicht ganz staatsmännisch wirkenden Worten „I HATE TAYLOR SWIFT“ quittiert.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Donald Trump: Kritik an Super Bowl

Die Buhrufe gegen Swift waren aber nicht das Einzige, das der Präsident thematisierte. So missfiel dem Republikaner der diesjährige Kickoff offenbar so sehr, dass er das ebenfalls nicht unkommentiert ließ. „Das Schlimmste am Super Bowl war bei weitem der Kickoff, bei dem der Ball durch die Luft segelt und das gesamte Spielfeld steif gefroren ist. Das gibt es beim College Football nicht, und das wird es auch nicht geben! Wessen Idee war es, das Spiel zu ruinieren?“

Infos zum 59. Super Bowl

In der Nacht von 9. auf 10. Februar 2025 ging im Caesars Superdome in New Orleans der 59. Super Bowl über die Bühne. Die Kansas City Chiefs trafen auf die Philadelphia Eagles. Für die Chiefs war es kein guter Abend: Sie unterlagen den Eagles mit 22:40. Eigentlich hatte das Team gehofft, den dritten Titel in Folge gewinnen zu können.