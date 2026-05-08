Mark Hamills K.I.-Eklat: Das Weiße Haus schlägt zurück

Mark Hamill postete ein KI-Bild von Trump im Grab – das Weiße Haus schlug scharf zurück. Was der Schauspieler danach sagte, überraschte viele.

Der „Luke Skywalker“-Darsteller Mark Hamill teilte am 7. Mai ein K.I.-generiertes Bild, auf dem Trump in einem Grab liegend zu sehen ist. Auf dem Grabstein steht der Schriftzug „Donald J. Trump 1946–2024“. Das Weiße Haus sah darin eine Anspielung auf das versuchte Attentat vom 13. Juli 2024: Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Butler, Pennsylvania, fielen Schüsse, die Trump am Ohr trafen. Den Post mit der Überschrift „Wenn doch nur“ löschte Hamill kurz darauf wieder.

Weißes Haus bezeichnet Hamill als „krankes Individuum“

Die Presseabteilung des Weißen Hauses diffamierte Mark Hamill im Anschluss als „krankes Individuum“ und führte aus, dass „diese linksradikalen Verrückten […] einfach nicht anders [können]“. Der Schauspieler, der einst ein grünes Lichtschwert schwang, ist zwar als scharfer Kritiker Trumps bekannt, bewegt sich jedoch im liberalen Mainstream der USA und ist lautstarker Demokrat. Der Begriff „linksradikal“ wurde zuletzt mehrfach in die PR-Kampagnen des Weißen Hauses integriert, um politische Gegner:innen zu betiteln. So kritisierte Trump unter anderem schon Papst Leo XIV. auf Truth Social als Schmeichler der radikalen Linken, wie CNBC berichtet.

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Die Presseabteilung in Washington schrieb weiter, „diese Art von Rhetorik“ sei „genau das, was in zwei Jahren zu drei Mordanschlägen auf unseren Präsidenten inspiriert hat“. Daraufhin meldete sich Hamill mit einer Klarstellung zu Wort: Trump solle lang genug leben, um für seine Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden zu können. Er wünsche Trump das Gegenteil vom Tod und entschuldigte sich dafür, falls jemand das K.I.-generierte Bild als unangemessen empfunden habe. Trump selbst hatte in der Vergangenheit mehrfach umstrittene K.I.-generierte Bilder geteilt und damit viel Diskussion ausgelöst.

Erneut Diskussionen um politische Rhetorik

Erst kurz zuvor war es zu einem weiteren viel diskutierten Vorfall gekommen: Ein Mann hatte beim Dinner der Korrespondenten versucht, das Weiße Haus zu stürmen. Jimmy Kimmel hatte Melania Trumps Aussehen zwei Tage zuvor mit dem Leuchten einer werdenden Witwe beschrieben und damit erneut Diskussionen entfacht.