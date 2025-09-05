Sydney Sweeney hat keine Lust mehr, über ihre Jeans zu sprechen

Eine entsprechende Anfrage auf dem Toronto International Film Festival bügelte Sydney Sweeney barsch ab.

Womöglich hat Sydney Sweeney wirklich unterschätzt, welche Aufregung die Jeans-Kampagne von American Eagle („Sydney Sweeney Has Great Jeans“) auslösen würde. Als vielbeschäftigte Schauspielerin ist es ihr allerdings derzeit kaum möglich, unterzutauchen.

Nachdem Fans bereits ihren letzten Film „Americana“ boykottierten und sie bei der Premiere sogar ausgebuht wurde, reagierte sie nun auf eine Journalisten-Frage nach ihren Jeans sehr abweisend.

Auf dem Toronto International Film Festival ist Sweeneys neuer Film „Christy“ sehen – und nur über den wollte die 27-Jährige sprechen. „Ich bin hier, um meinen Film und die Menschen, die an seiner Entstehung beteiligt waren, zu unterstützen, und nicht, um über Jeans zu sprechen“, sagte Sweeney „Vanity Fair“. „Der Film handelt von Christy, und darüber werde ich dort sprechen.“

„Christy“ (Regie: David Michôd) handelt von einer jungen Frau, die sich nie ein Leben außerhalb ihrer Kleinstadt in West Virginia vorstellen konnte – bis sie ihre Begabung entdeckte, Menschen k.o. zu schlagen. Fortan erobert sie die Boxwelt. Doch in ihrem Privatleben ist Christy weniger Glück vergönnt.

Wie „Deadline“ berichtet, ist es nach „Immaculate“ bereits die zweite Produktion der Black Bear Studios mit der zweifach für den Emmy nominierten Schauspielerin.

American Eagle macht kräftig Gewinn mit Sydney Sweeney

Während sich halb Amerika darüber streitet, wie rassistisch die Werbung von American Eagle war und welche politische Position Sydney Sweeney einnimmt, reagierte das Unternehmen trotzig und verteidigte die Werbung vehement.

Mit Vorteil für den eigenen Geldbeutel: Nach der vieldiskutierten Kampagne steigerte der Modekonzern seine Umsätze deutlich. Medienberichten zufolge stieg die Aktie von American Eagle nach der Veröffentlichung des Quartalsberichts zeitweise um 25 Prozent.