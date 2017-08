Weekday launcht neue nachhaltige Jeans-Kollektion

In Zeiten, in denen man nicht weiß, ob morgen schon der Atomkrieg ausbricht, klammert man sich gerne an Konstanten. Eine solche modische ist die Jeans, seit fast 150 Jahren aufgrund ihrer komfortablen Passform und robusten Materialen geliebt. Weekday knüpft an diese Verehrung der Jeans als Alltagskleidungsstück mit seiner neuen Denim-Kollektion an, die unter dem etwas hochtrabenden Motto „Love Is The Opposite Of Fear“ steht.

Mit seiner neuen Jeans-Linie lässt Weekday den Love-And-Peace-Gedanken der 90er wieder aufleben und unterstreicht ihn mit bunten Statement-Shirts. Der innerste Drang nach Liebe und Geborgenheit soll auch öffentlich durch Sprüche wie „Godspeed Your Love“ oder „Make Love Great Again“ erkennbar werden.

Bei den Jeans kann man sich auf die Wiederauflage des Weekday-Klassikers ACE als High-Waist-Variante oder mit ultra-weitem Bein freuen. Mit dem Modell LINE launcht das Unternehmen darüber hinaus seine erste Unisex-Hose. Wie auch alle anderen Weekday-Denim-Stücke, ist die neue Kollektion aus nachhaltigen Materialien hergestellt worden.

Wer jetzt Lust auf subtile Mode-Statements hat, kann die „Love Is The Opposite Of Fear“-Kollektion ab Donnerstag, 24. August, in allen Weekday-Stores und online shoppen.