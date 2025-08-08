Spielt Sydney Sweeney in „Der Teufel trägt Prada 2“ mit?

Die Schauspielerin wurde am Set des Films gesichtet, versuchte aber alles, um nicht aufzufallen.

Sydney Sweeney wurde kürzlich am Set von „Der Teufel trägt Prada 2“ (The Devil Wears Prada 2) gesehen. Die mit Spannung erwartete Fortsetzung des Erfolgsfilms von 2006 mit Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci und Emily Blunt wird derzeit in New York City gedreht.

Sweeneys Besuch ist durchaus überraschend, ist der „Euphoria“-Star doch bisher nicht als Teil des Casts genannt worden. Derzeit gibt es keine Informationen darüber, dass sich das ändern könnte, einige US-Medien bringen aber einen Cameo-Auftritt ins Spiel – also dass Sweeney sich selbst spielen könnte.

Konkret wurde die 27-Jährige am Mittwoch (6. August) gesehen, wie sie am Drehort aus einem Wohnwagen stieg. Wie „TMZ“ mit Bildern belegte, trug Sweeney einen übergroßen blauen Hoodie, dessen Kapuze sie über das Gesicht gezogen hatte. Offensichtlich war sie bemüht, sich zwischen den Dreharbeiten unauffällig zu verhalten.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Sydney Sweeney polarisiert Amerika

Mit einer kontroversen Denmim-Werbekampagne für American Eagle mit dem Slogan „Sydney Sweeney has great jeans“ machte die Schauspielerin zuletzt Schlagzeilen. Der Modemarke wird Rassismus vorgeworfen – der Werbespruch spiele bewusst mit der Vorstellung einer blonden, blauäugigen Person, die gute Gene habe (Jeans als Reimwort zu dem englischen Wort „Genes“).

Ob Sweeney nun nur eine Freundin am Set besuchte oder auch ein kleiner Teil von „Der Teufel trägt Prada 2“ wird, mag offen bleiben, es wundert aber nicht, dass sich die Schauspielerin – vielen auch bekannt aus dem Video zum Rolling-Stones-Song „Angry“ – so unauffällig verhält, wie es ihr möglich ist. Derzeit ist sie nach nur einem Foto-Shooting fast ohne ihr eigenes Zutun die meistdiskutierte Person Amerikas.

Für Sweeney hat die Debatte um die Jeans-Werbung bereits Folgen. Während der Premiere ihres neuen Films „Americana“ wurde sie ausgebuht. Hobby-Detektive entdeckten zudem, dass sie in Florida als Republikanerin registriert ist. Während Fans sich im Netz wütend abwendeten und ihre Enttäuschung über die Schauspielerin lautstark bekundeten, bekam die Schauspielerin, nun ja, Unterstützung von Donald Trump.