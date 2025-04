TAM veröffentlicht ihren neuen Song „Trip“ mit Nomé – hier hören

TAM meldet sich mit einem neuen Track zurück: „Trip“ ist ab Freitag (11. April) auf allen gängigen Streamingplattformen verfügbar – und verspricht, ein Summer Favorite zu werden. Der Song wurde gemeinsam von TAM und dem Sänger und Rapper Nomé geschrieben und performt. Produziert wurde der Track von Leon Pock aka ODYLE, der mit verträumten Synths und leichtfüßigen Beats einen atmosphärischen Sound geschaffen hat.

Bereits mit ihrer Debüt-Single „Why You Wanna“ hatte die Künstlerin aus Berlin 2021 für Aufmerksamkeit gesorgt. Mit „Reflections“ veröffentlichte sie 2023 dann die zweite Single aus ihrer gleichnamigen EP. TAM, mit vollem Namen Tamara Güçlü, verbindet in ihrer Musik Neo-Soul, R&B und Hip-Hop-Elemente mit einem ganz eigenen Storytelling, das von ihren kulturellen Wurzeln und persönlichen Erfahrungen geprägt ist.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Was uns erwartet

„Trip“ ist ein persönlicher Song über das Balancieren zwischen inneren Konflikten und äußerem Druck – das Aufbrechen alter Muster und dem Bedürfnis nach Selbstermächtigung. Es beschreibt ein Gefühl, das viele kennen dürften: der Wunsch, alte Lasten abzuwerfen und den eigenen Weg mit klarem Blick weiterzugehen. Mit „Trip“ beweist TAM jedenfalls erneut ihr Gespür für starke Melodien und tiefgehende Texte. Schau dir unten das Musikvideo an:

Hier ist das Video zu „Trip“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mehr zu TAM

Ihre musikalische Laufbahn begann Tamara Güçlü nicht in der Musik, sondern im Journalismus. Nach ihrem Volontariat beim MUSIKEXPRESS im Jahr 2015 wechselte die aus Ludwigsburg stammende Künstlerin zu Red Bull, wo sie als Artist-Managerin arbeitete. Dabei lernte sie, wie Songs von der ersten Idee bis zur fertigen Aufnahme entstehen. Eine Rheuma-Erkrankung zwang sie 2019 zu einer einjährigen Pause. Diese Zeit nutzte sie zur Reflexion und fing an, sich nach ihrer Genesung selbst als Musikerin auszuprobieren. Im Frühjahr 2020 begann sie, an ihren eigenen Songs zu arbeiten.