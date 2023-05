TAM kündigt neue Single „Reflections“ und gleichnamige EP an

Die Single erscheint am 2. Juni und ist bereits die zweite Auskopplung aus der kommenden EP.

TAM hat ihre neue Single „Reflections“ für den 2. Juni 2023 angekündigt. Der Track wird nach „Now Or Never“ mit Moglii (14. April) die zweite Auskopplung aus der kommenden EP REFLECTIONS sein, die Tamara Güçlü, wie die Sängerin bürgerlich heißt, am 11. August veröffentlicht. Das neue Stück produzierte David Thornton, der für seine Arbeiten mit Schmyt, RIN und weiteren bekannt ist.

Die Liste der Gastbeiträge auf REFLECTIONS enthält laut Pressemitteilung, neben Moglii und David Thornton, auch LLUCID, Greedo, Bluestaeb und Josi Miller. Die nächste Single wird am 14. Juli erscheinen und den Titel „Tendency“ tragen. TAMs Debüt-EP THE PRIDE AND THE SORROW brachte die 33-Jährige im Dezember 2021 heraus.

Das Cover zur neuen Single wurde bereits geteilt.

Tamara Güçlüs Karriere startete nicht etwa als Musikerin, sondern als Journalistin. 2015 absolvierte sie ihr Volontariat in der Redaktion des Musikexpress. Danach fing die gebürtige Ludwigsburgerin einen Job bei Red Bull als Artist Managerin an und lernte dort quasi nebenbei, wie Songs von der ersten Idee bis zur fertigen Aufnahme entstehen. Aufgrund einer Rheuma-Erkrankung musste Güçlü 2019 eine einjährige Auszeit nehmen – und entschied in dieser Zeit, es nach ihrer Genesung mit eigener Musik zu versuchen. Im Frühjahr 2020 fing sie an, an eigenen Songs zu basteln.