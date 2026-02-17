Taylor Swift: Anklage nach Anschlagsversuch auf „The Eras“-Tour

Offizielle Anklage nach geplantem Anschlag auf Taylor-Swift-Konzert: 21-Jähriger baute Bombe und versuchte, Waffen zu beschaffen. Bis zu 20 Jahre Haft drohen.

Wien 2024 – Ein Konzert, das Tausende Fans aus ganz Europa begeistern sollte, geriet ins Visier eines geplanten Anschlags. Im August 2024 entdeckten Behörden konkrete Pläne eines 21-jährigen Mannes, der ein Taylor-Swift-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion angreifen wollte. Daraufhin nahmen die Ermittler:innen ihn noch am selben Abend fest. Nun erhebt die österreichische Staatsanwaltschaft Anklage.

Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, sich ab Mai 2023 aktiv an einer terroristischen Vereinigung beteiligt zu haben. Außerdem soll er gezielt einen Angriff auf das für den 9. August 2024 geplante Konzert vorbereitet haben.

Die Tatvorbereitungen

Laut Anklageschrift besorgte er sich online eine Bauanleitung für eine Bombe auf TATP-Basis. Anschließend kaufte er Stoffe für Sprengstoff und stellte eine geringe Menge davon her. Darüber hinaus habe er mehrfach versucht, illegale Waffen und eine Handgranate über den Schwarzmarkt zu besorgen. Zusätzlich wird ihm vorgeworfen, IS-verherrlichende Propaganda über Messenger-Dienste verbreitet zu haben.

Konzertabsage und Festnahme

Seit seiner Festnahme sitzt der Verdächtige in Untersuchungshaft. Daher sagten die Veranstalter die drei geplanten Konzerte im Rahmen von Taylor Swifts „The Eras“-Tour damals ab. Die Staatsanwaltschaft betont, dass die Ermittler:innen schnell und gezielt handelten, um mögliche Gefahren für die Öffentlichkeit verhindern.

Der 21-Jährige muss sich nun am Landesgericht Wiener Neustadt verantworten. Ihm drohen bei einer Verurteilung bis zu 20 Jahre Haft. Die Anklage ist noch nicht rechtskräftig – der Beschuldigte kann innerhalb von 14 Tagen Einspruch einlegen.

„The Eras Tour“

Taylor Swifts „The Eras Tour“ gilt als eine ihrer aufwendigsten und erfolgreichsten Projekte. Ziel der Tour war es, ihre gesamte musikalische Karriere in einer Live‑Performance erlebbar zu machen – sie führt durch alle Äras ihrer Alben seit ihrem Debüt im Jahr 2006.

Die Shows dauerten in der Regel über drei Stunden und umfassten eine Auswahl von rund 40 bis 45 Songs in mehreren thematischen Abschnitten, die jeweils ein Album oder eine bestimmte Phase ihrer Karriere repräsentierten.

Die Tour startete im März 2023 in den USA und zog bis Dezember 2024 durch fünf Kontinente mit über 140 Konzerten; sie wurde zum kommerziell erfolgreichsten Konzertprojekt in der Geschichte der Musikindustrie. Dabei entstand sowohl ein Konzertfilm, als auch eine sechsteilige Dokumentation.